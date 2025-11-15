Previa caliente en Independiente: el barra Bebote Álvarez, condenado por amenazar a Holan, fue detenido

Los organismos de seguridad redoblaron el operativo para el partido entre Independiente y Central en Avellaneda por el probable cruce de barras del Rojo.

Pablo Bebote Álvarez fue detenido junto a más de 100 barras de Los Diablos Rojos, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América, en la previa del partido entre Independiente y Central, que juegan desde las 21.30, en Avellaneda.

La Policía detuvo a los barras por “intimidaciones públicas”, en la previa del partido entre el Rojo y Central, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.

El histórico líder de la barrabrava de Independiente, Pablo Bebote Álvarez, había asegurado que esta noche de sábado ante Rosario Central volvería a ingresar al estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini , a recuperar el control de la hinchada mientras que la facción oficial prometió frenarlo a los “tiros”.

Esta noche desde las 21.30, Independiente recibirá a Central en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Ya sin chances de avanzar a la próxima fase, el Rojo apunta a vencer al líder e invicto equipo de Ariel Holan y soñar con clasificar a la Copa Sudamericana del año próximo, en caso de abrirse nuevos cupos.

El histórico líder de la barrabrava entre 1996 y 2017, Pablo Bebote Álvarez, tenía la intención de retomar el control de la hinchada como aseguró en sus redes sociales.

“Listo todo confirmado, vuelven Los Diablos Rojos. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa” tuiteó el barrabrava. Este sábado quería volver al estadio tras estar preso por amenazas al entrenador Ariel Holan (hoy justo es el DT de Central), y con derecho de admisión, además de haberse convertido en un objetivo peligroso por parte de las autoridades del club, nacionales e internacionales.

En este marco, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) se enteró que hubo más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de la Avenida Mitre 470, en Avellaneda. Ante la sospecha de que sea una jugada de Álvarez, el organismo intimó al club a que le aporte quienes son estos asociados que están habilitados para ingresar ante Central pero, increíblemente, Independiente no envió estos datos.

Por ello, Aprevide ordenó ampliar el operativo de seguridad de 450 efectivos a 570 y se dejó por escrito en el acta del mismo que cualquier hecho de violencia que se produzca en la tribuna Santoro Baja será responsabilidad del organizador y habrá sanciones ejemplares.