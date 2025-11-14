La Capital | La Ciudad | adultos mayores

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Protagonizaron una experiencia inédita en materia tecnológica, en el marco del taller Recorridos Digitales, una propuesta municipal

14 de noviembre 2025 · 22:00hs
Estación Digital. Un grupo de adultos mayores participó de la programación de un robot en el Distrito Sur

Estación Digital. Un grupo de adultos mayores participó de la programación de un robot en el Distrito Sur

Un grupo de adultas y adultos mayores protagonizó una experiencia inédita en la Estación Digital del Centro Municipal de Distrito Sur: programaron su primer robot en el marco del taller Recorridos Digitales, una propuesta de la Municipalidad de Rosario que promueve la inclusión tecnológica y demuestra que aprender no tiene edad.

  Durante la jornada, los y las participantes experimentaron con nociones básicas de programación y robótica, aprendiendo a dar instrucciones a pequeños robots que se desplazaron, iluminaron y ejecutaron acciones diseñadas por ellos mismos. La propuesta buscó acercar el lenguaje tecnológico desde la curiosidad, el juego y el aprendizaje colectivo, demostrando que la innovación no tiene edad.

“Te abren la mente”

“Estas experiencias te abren la mente. Nos deja flashear porque aprendimos a jugar de nuevo, nosotras que ya estamos de vuelta de todo. Realmente nos emociona, nunca es tarde para aprender. Los profes nos tienen mucha paciencia” expresó Mónica, vecina del Distrito Sur y alumna del espacio.

  La iniciativa se enmarca en la red de talleres digitales que la Municipalidad desarrolla en los seis distritos de la ciudad. En las Estaciones Digitales, las y los mayores participan de espacios semanales donde aprenden desde funciones básicas del celular hasta el uso de redes sociales y herramientas de comunicación en línea.

  Por su parte, el taller de Robótica, que hasta ahora convocaba principalmente a niñas y niños de siete a 15 años, incorporó por primera vez una clase adaptada a adultos mayores, con materiales accesibles y una dinámica que prioriza el trabajo en equipo y la exploración. La modalidad habitual del taller destinado a niños incluye ocho encuentros presenciales, de frecuencia semanal, donde cada grupo enfrenta un desafío: imaginar, construir y programar un robot que cumpla una misión específica.

Estaciones Digitales

Las Estaciones Digitales son espacios municipales orientados a la enseñanza, experimentación y uso colaborativo de herramientas digitales. Alojan propuestas segmentadas por edades -desde la segunda infancia hasta adultas y adultos mayores- con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a la tecnología y fortalecer las competencias digitales en toda la comunidad.

  Las propuestas pedagógicas están organizadas según públicos específicos, en los seis centros municipales de distrito:

  • Para niñas, niños y adolescentes: Robótica Educativa y Creación y Programación de Videojuegos, donde cada encuentro combina imaginación, lógica y trabajo en equipo.

  • Para adultas y adultos mayores: Recorridos Digitales, como el taller de Uso del Celular y el Asesoramiento Digital, que acompañan el aprendizaje cotidiano de las tecnologías.

  • Para emprendedores y emprendedoras: Herramientas Digitales y Financieras, que facilitan el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de proyectos productivos.

  Con propuestas gratuitas, presenciales y abiertas en los seis distritos, las Estaciones Digitales consolidan una red de innovación ciudadana que promueve la participación, la creatividad y el aprendizaje continuo.

Noticias relacionadas
En octubre, Rosario fue sede de la primera movilización federal por las víctimas de fentanilo contaminado

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

La plataforma iServer tenía su base en Santa Fe

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria. La ruta tiene una extensión de casi 60 kilómetros y su estado es bastante complicado, dicen desde la empresa Obring

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Tras varias horas fuera de servicio, la línea 107 para emergencias médicas volvió a operar con normalidad en Rosario.

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Ver comentarios

Las más leídas

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Lo último

Agustín Canapino busca el penta anticipado del Turismo Carretera en Toay, en la penúltima fecha

Agustín Canapino busca el penta anticipado del Turismo Carretera en Toay, en la penúltima fecha

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Tampoco fueron representantes de la Anmat. Desazón y furia por la falta de respuestas de los funcionarios del gobierno nacional. Volvieron a convocarlos para la próxima semana
Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Ovación
Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Di María, Veliz y Emanuel Coronel

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Di María, Veliz y Emanuel Coronel

Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Di María, Veliz y Emanuel Coronel

Holan hizo lo que se presumía y dejó en Rosario a Di María, Veliz y Emanuel Coronel

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

Policiales
Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

La Ciudad
Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur
La Ciudad

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Salud

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína