La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Lo confirmaron desde la Secretaría de Salud municipal luego de que un desperfecto obligara a desviar las llamadas al 911 durante buena parte del viernes

14 de noviembre 2025 · 17:31hs
Tras varias horas fuera de servicio

Tras varias horas fuera de servicio, la línea 107 para emergencias médicas volvió a operar con normalidad en Rosario.

La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario comunicó, pasadas las 17 de este viernes, que la línea 107 de emergencias médicas volvió a funcionar con normalidad luego de experimentar problemas técnicos que obligaron a dejarla fuera de servicio durante buena parte de este viernes.

"La línea 107 ya se encuentra operando con normalidad", señalaron desde la cuenta oficial de X de la Secretaría de Salud municipal.

La misma cartera había comunicado, a media mañana de este viernes, que las comunicaciones para emergencias médicas se tenían que realizar al 911.

>> Leer más: Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Desde este viernes a la mañana la línea del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), con el número 107, estuvo interrumpida. De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad, se debió a razones técnicas.

El video confirma que los detenidos estaban acompañados por otras tres personas.

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

El sistema de taxis tiene alrededor de 4.000 chapas, pero muchas están en caución.

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La UNR sumó nuevos equipos para tres de sus facultades.

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Alerta amarillo por tormentas fuertes. El SMN prevé mal tiempo para la noche del sábado

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

El Observatorio Ambiental de la UNR acudió a la zona tras una denuncia anónima por la presencia de una sustancia blanca frente al shopping

Por Azul Martínez Lo Re
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Por Carina Bazzoni

Por Lucas Ameriso

Por Hernán Cabrera
Por Gustavo Conti
Por Matías Petisce
