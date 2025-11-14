La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud Lo confirmaron desde la Secretaría de Salud municipal luego de que un desperfecto obligara a desviar las llamadas al 911 durante buena parte del viernes 14 de noviembre 2025 · 17:31hs

Tras varias horas fuera de servicio, la línea 107 para emergencias médicas volvió a operar con normalidad en Rosario.

La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario comunicó, pasadas las 17 de este viernes, que la línea 107 de emergencias médicas volvió a funcionar con normalidad luego de experimentar problemas técnicos que obligaron a dejarla fuera de servicio durante buena parte de este viernes.

"La línea 107 ya se encuentra operando con normalidad", señalaron desde la cuenta oficial de X de la Secretaría de Salud municipal.

La misma cartera había comunicado, a media mañana de este viernes, que las comunicaciones para emergencias médicas se tenían que realizar al 911.

Desde este viernes a la mañana la línea del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), con el número 107, estuvo interrumpida. De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad, se debió a razones técnicas.