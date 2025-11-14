Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Aseguraron que un hombre pasó en bicicleta y disparó 15 veces contra un portón. El jueves por la noche escucharon disparos al aire

Un móvil policial en la cuadra en la que hubo dos ataques a tiros en menos de 24 horas.

Vecinos de una cuadra en zona oeste vivieron momentos de terror luego de experimentar dos balaceras en menos de 24 horas . En el primer episodio, ocurrido el jueves por la noche , se escucharon disparos al aire , pero la segunda ocasión, pasadas las 17 de este viernes , un atacante en bicicleta arremetió a tiros contra el portón de un galpón .

La calma de Alsina al 2100, en la zona oeste rosarina , se vio interrumpida este viernes por la tarde. Alrededor de las 17.30, vecinos vieron cómo un hombre que se desplazaba en bicicleta disparó repetidas veces contra el portón de un galpón ubicada en esa cuadra.

Los propios vecinos llamaron al 911, que minutos después envió un móvil policial a esa cuadra. Una vez que los efectivos llegaron al lugar, las personas presentes relataron que la persona en bicicleta dobló en Cerrito en dirección a Castellanos.

Los agentes encontraron en el lugar 12 vainas servidas y registraron 15 impactos de bala en el portón de un galpón donde se guardan camiones y camionetas usadas para hacer fletes.

Tiros desde el jueves

Los vecinos de la zona narraron que el jueves por la noche también se escucharon disparos, pero los mismos se efectuaron al aire y aseguraron desconocer quién los hizo.

En la tarde de este viernes, el dueño del galpón atacado manifestó sorpresa por lo ocurrido y afirmó no tener problemas con nadie. "Es la primera vez que pasa, antes nunca había pasado algo así. En el depósito guardo un par de camiones míos, con los que hago fletes", dijo a El Tres.