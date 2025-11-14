La Capital | Información General | monotributo

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

La medida llega en medio del debate de la reforma laboral e impositiva. En este régimen, los monotributistas pasarían a ser autónomos

14 de noviembre 2025 · 09:15hs
El gran cambio que podría aplicarse en el régimen de monotributo

El gran cambio que podría aplicarse en el régimen de monotributo

Se viene un gran cambio para los monotributistas: el gobierno analiza eliminar el régimen del monotributo y bajar el piso del Impuesto a las Ganancias. Si se aplica esta medida, los contribuyentes que se encuentran en ese sistema pasarían a la categoría de autónomos.

Esta información llega en medio de la reforma laboral e impositiva que el gobierno planea debatir al Congreso a partir del 10 de diciembre, si logran convocar a las sesiones extraordinarias en ambas Cámaras.

Además del cambio en el régimen del monotributo, habrá beneficios para empresas que contraten nuevos empleados. En particular, las compañías accederían a rebajas en las contribuciones de nuevos trabajadores que hayan estado seis meses desempleados o que provengan del monotributo podrán acceder a una rebaja en las contribuciones patronales.

>> Leer más: Martín Menem, sobre las reformas que impulsa Milei en el Congreso: "Solos no nos alcanza"

De monotributistas a autónomos

Actualmente, Argentina cuenta con alrededor de 3 millones de monotributistas y autónomos. La propuesta oficial busca eliminar el régimen del monotributo y haría que estos contribuyentes migren al régimen de autónomo. Hace un tiempo que el Fondo Monetario Internacional viene recomendando esta política.

Según la óptica del gobierno, la medida pretende "blanquear" la actividad de este sector y simplificar su tributación. Además, se habilitan las deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fija un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales).

Las nuevas reglas podrían modificar la escala de pagos de los autónomos. Hoy la cuota varía entre $50.000 y $700.000, la propuesta es un rango de $100.000 a $500.000, incorporando además la posibilidad de deducir gastos personales.

Baja al piso de Ganancias

En la misma línea, desde el gobierno evalúan bajar el piso del Impuesto a las Ganancias con la creación de un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de $1,7 millones en 2025.

Vale recordar, que, hasta este momento, para trabajador soltero sin hijos, el inicio del pago de Ganancias sería sobre un salario bruto aproximado de $2.843.180 (neto de $2.360.180).

Además, se mantendría la escala de alícuotas de 5 a 35%, con un límite máximo de deducciones de $5 millones, incluyendo alimentación, vivienda, educación, seguros de vida y retiro con comprobantes, salud y movilidad. Los aportes obligatorios a PAMI, obra social y ANSES no tendrán límite.

Noticias relacionadas
La iniciativa que busca vetar a los deudores alimentarios de la carga de nafta

Proponen que los deudores alimentarios no puedan cargar nafta: "Si llenás el tanque, podés mantener a tu hijo"

El SAC se paga por segunda vez en el año, luego del aguinaldo pagado en junio

Anses paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Las diferentes opciones que tienen los jubilados para reclamar la entrega de pañales

Pami: cómo realizar el reclamo si no llegan los pañales a domicilio

eeuu acuno la ultima moneda de un centavo de dolar de la historia

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Lo último

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

De Venado Tuerto al mundo, una experiencia que inspira

De Venado Tuerto al mundo, una experiencia que inspira

Anmat prohíbe la venta de siete productos de café por falsificación y falta de registros

Anmat prohíbe la venta de siete productos de café por falsificación y falta de registros

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

El martes próximo habrá una reunión en el Concejo Municipal para acordar protocolos para el uso del Paraná durante el verano

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Policiales

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Ovación
Newells: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Newells: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Dos goles de Mbappé clasificaron a Francia para el Mundial 2026

Dos goles de Mbappé clasificaron a Francia para el Mundial 2026

Policiales
Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos
La Ciudad

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

La Ciudad
UPD, Día de la Chupina, Azo y UDD: calendario extraoficial de festejos de los estudiantes
La Ciudad

UPD, Día de la Chupina, Azo y UDD: calendario extraoficial de festejos de los estudiantes

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear
LA REGION

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Economía

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
POLICIALES

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos
La Ciudad

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud