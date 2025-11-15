Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producción de material de abuso sexual infantil

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad secuestraron numerosos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento

El procedimiento se realizó en una vivienda de Pueblo Esther.

Un odontólogo de 60 años, identificado con las iniciales A. M., fue detenido este sábado en la localidad de Pueblo Esther , en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal, y tenencia y producción de material de abuso sexual infantil.

La detención fue llevada a cabo por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, por orden de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Agustina Fertitta.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado sobre la calle Palestina al 2000, donde el investigado fue aprehendido sin oponer resistencia.

El operativo en Pueblo Esther

Durante el allanamiento, los efectivos de la PDI procedieron al secuestro de una gran cantidad de material informático y dispositivos electrónicos, que serán claves para la investigación judicial.

Entre los elementos incautados se encuentran dos CPU, dos teléfonos celulares, una notebook, una memoria externa, un pendrive, dos discos rígidos y una cámara digital. También se constató la presencia de diversos elementos de índole sexual en el inmueble, los cuales fueron registrados únicamente mediante documentación fotográfica.

El detenido, A. M., quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que definirá en las próximas horas las instancias procesales a seguir, incluyendo la audiencia imputativa.