La Capital | La Región | nena

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

El padre de la nena reclamó Justicia y pidió que "no tapen lo que ocurrió con dinero". El caso es investigado por el fiscal de Coronda

14 de noviembre 2025 · 10:51hs
Tragedia en San Genero. Renata junto a sus padres. La niña falleció al caerle encima un portón en el club Sportivo Rivadavia

Tragedia en San Genero. Renata junto a sus padres. La niña falleció al caerle encima un portón en el club Sportivo Rivadavia

La localidad de San Genero, ubicada a unos 96 kilómetros al norte de Rosario, se encuentra conmovida por trágica la muerte de una nena de 2 años a la que se le cayó encima un portón cuando estaba con su familia en el Club Sportivo Rivadavia. A casi una semana de ese incidente, el padre de la criatura reiteró su reclamo de justicia. " Solo quiero que no tapen lo ocurrido con plata", dijo.

El siniestro se produjo cuando la niña y su familia habían ido a almorzar al bar de la institución y un momento la menor se separó del grupo para jugar con otros chicos. En ese momento, cuando estaba sentada sobre un umbral jugando con sus pares le cayó encima una reja corrediza.

El trágico hecho sucedió el sábado 8 de noviembre y la investigación para deslindar responsabilidades quedó a cargo de Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal de la ciudad de Coronda, por razones de jurisdicción. Todo sucedió cuando Renata Coria y su familia llegaron hasta las instalaciones de Sportivo Rivadavia para compartir un almuerzo en el bar Mc Pato que funciona dentro club.

Cómo sucedió el trágico hecho en San Genaro

Leandro, el papá de Renata, contó al portal IRE cómo sucedió el episodio que le cambió en forma drástica la vida a toda la familia, justo en el día de su cumpleaños. “Estábamos comiendo en el bar del club. Mi nena estaba sentadita en la puerta de entrada al comedor. Mi señora salió un momento a ver a mi otro hijo, que estaba corriendo con otros chicos. Cuando Renata lo vio, quiso ir hacia su hermano. Fue ahí que el portón, que no estaba colocado como se debía, se cayó encima de mi bebé”, relató.

>> Leer más: "Pase al frente": un podcast de alumnos de San Genaro para celebrar los 70 años de la escuela

La primera reacción del hombre fue levantar a la nena y llevarla rápidamente hasta el centro médico de la localidad, pero Renata llegó sin vida. Al conocerse la triste noticia, los directivos de Sportivo Rivadavia decretaron el cierre del club por 72 horas en señal de duelo.

Embed

Reclamo de justicia

Leandro remarcó que “la negligencia ocurrió dentro del club, solo pido que no se tapen las cosas con plata. Hasta el sábado éramos nosotros cuatro: Renu, Bauti, (mis hijos) Marcela (mi esposa) y yo. Perdimos todo en un segundo. Renata era todo para mí. Era amorosa, alegre, de esas nenas que se hacen querer por todos”, resumió.

“Solo quiero que no tapen las cosas con plata, que se hagan las cosas como corresponden. Ese portón estaba suelto. A mi hija nadie me la va a devolver, pero no quiero que esto se oculte”, remarcó Leandro.

Por este caso se abrió un legajo penal que quedó a cargo de Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal de Coronda, quien deberá determinar cómo fue sucedió el siniestro. La investigación recién está dando los primeros pasos para establecer qué responsabilidades hubo en el desprendimiento del portón de rejas que le causó la muerte a la niña.

Noticias relacionadas
Será una tarde para disfrutar en familia, apoyar el talento local y celebrar el espíritu emprendedor del departamento del centro-oeste.

La feria "Emprende San Martín" vuelve este domingo en Cañada Rosquín

El sorteo se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre, durante la celebración de la Misa Criolla. Lo recaudado será destinado a obras y acciones que impulsen el desarrollo de las instituciones participantes.

Las instituciones locales de Timbúes comercializan la Gran Rifa Misa Criolla 2025

Galnares: No se trata solo de una presencia institucional: se trata de llevar a escena una historia que nació desde lo local y que hoy, por su método, inspira a otros.

De Venado Tuerto al mundo, una experiencia que inspira

La Isla de los Mástiles está situada al norte de Rosario y fue cedida en comodato a los municipios de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Lo último

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

En vivo: la selección argentina despide el año en África, con Lionel Messi en cancha

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Ovación
Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
La Ciudad

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas