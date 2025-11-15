Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Asegurado el primer lugar de la zona una fecha antes del final, Ariel Holan reserva a los de 4 amarillas en Central ante un Independiente de mala campaña

Uno de los festejos de Alejo Veliz, que no estará ante Independiente. Jaminton Campaz en cambio sí lo hará en el once de Central, lo mismo que Enzo Giménez.

Un año brillante el de Central , sin dudas. Para poner en un marco. Por supuesto, falta lo más importante: la coronación. Pero tanto en el torneo Apertura como ahora en el Clausura hizo todo bien para ponerse en condiciones de lograrlo. Con un aditamento fundamental: al muy buen equipo de Ariel Holan del primer semestre se les sumaron nada menos que Ángel Di María y Alejo Veliz. Con esos pergaminos llega esta noche a la última fecha, ante un Independiente que tiene una chance remotísima de ir a la Copa Sudamericana, mientras los canallas hace rato ya entraron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por eso el entrenador se permite un mix en Avellaneda.

Central es el mejor equipo argentino del 2025. Fue el mejor del Apertura y el mejor del Clausura. Le sacó 7 puntos a Boca en la tabla general. Como muy malo, terminará 4 puntos arriba y hasta podrían ser diez. Pero claro, los formatos de los torneos, que por supuesto le dan más emoción, hacen que su regularidad deba ponerla a prueba en cuatro partidos para ser campeón.

Con la ventaja de la localía, es cierto, que siempre es relativa. La gente juega, claro, generalmente a favor, pero también puede ser en contra. Lo bueno para Central es que, pase lo que pase , todo será aprobación para un equipo que dio tanto, que acostumbró al hincha a la victoria.

Central juega con el primer puesto seguro

La victoria en la última fecha de Independiente ante Riestra posibilitó que Central se asegure quedar primero sin importar el resultado de esta noche. Eso le dio a Holan la chance de darle rodaje a los que menos lo tuvieron en el Clausura. Pero algunos estarán.

De los habituales titulares, el arquero será Jorge Broun, el de siempre. Y en la zaga Juan Cruz Komar, el que se ganó el puesto este campeonato, será el único titular que volverá a la cancha.

En el medio, todo hace suponer que Franco Navarro (reemplazante del lesionado Franco Ibarra) e Ignacio Malcorra serán de la partida. Lo mismo Jaminton Campaz, que es de los que edificaron las grandes campañas canallas de los últimos tiempos el que menos rindió, o el que está un paso atrás de todo lo bueno que mostró en Arroyito. Mientras que adelante, el único punta será el que era titular hasta que llegó Veliz: Enzo Copetti.

Los que quedaron al margen

Los que quedaron al margen de este encuentro son los que tenían cuatro amarillas y se arriesgaban a quedar afuera de los octavos de final: Di María, Veliz y Emanuel Coronel. Y Agustín Sandez, con su selección. Si bien se limpian las tarjetas para las instancias decisivas, si hubieran sumado la quinta en el Libertadores de América se quedaban afuera.

Del otro lado, el flojo Independiente al menos le cortó la larga racha invicta de local a Riestra, pero el triunfo de Lanús ante Atlético Tucumán del viernes por la noche le acortó la chance que ir a la Copa Sudamericana. Ahora debe ganarle a Central, esperar que Huracán no le gane a Barracas Central el lunes y después esperar a que se den dos situaciones en simultáneo: que el campeón del Clausura sea uno de los nueve primeros y que Lanús gane la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Demasiado.

Pero eso es un problema de Independiente, que seguramente no será bien despedido por los hinchas, más allá de que inició un nuevo proceso con Gustavo Quinteros.

Para esta cita, Holan reservará medio equipo, pero pone en cancha a aquellos que necesitan rodaje o que no pierdan ritmo.

Un invicto también a defender

Por supuesto, hay un invicto también que defender, ya que Central es el único que no perdió en el Clausura. Y también una cita donde debe tener en cuenta aquellas cosas que no salieron bien en la última fecha ante San Lorenzo de local que se deben atender. Sobre todo en un deslucido primero tiempo.

Después de Avellaneda quedará meterse de lleno en la lucha por el título. Ni más ni menos.

