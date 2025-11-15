Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido La policía detuvo a un sospechoso y secuestró una pistola 9 mm con numeración limada. La víctima se encuentras estable y fuera de peligro 15 de noviembre 2025 · 12:10hs

Un joven de 18 años fue detenidos por el ataque a una chica en Puerto San Martín.

Una joven de 19 años debió ser hospitalizada tras recibir un disparo en el rostro en Puerto San Martín. El violento ataque ocurrió este viernes en una vivienda de calle El Jacarandá. La víctima fue asistida por una vecina y trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo, donde permanece estable y bajo atención médica especializada.

Personal de la Comisaría 5ª, el Comando Radioeléctrico y la PDI Científica desplegaron un operativo en la zona del hecho y lograron secuestrar una pistola calibre 9 mm con numeración limada y una vaina servida, elementos vinculados al ataque.

Detención del sospechoso A partir de datos recabados en el lugar y de las medidas dispuestas por la fiscal en turno Lusina Paponi, la policía detuvo a un joven en el domicilio donde se produjo el hecho. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia por el delito de tentativa de homicidio.

La causa continúa ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación (MP), mientras se espera la evolución de la víctima.