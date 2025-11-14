La Capital | La Ciudad | alerta

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para sábado y domingo

14 de noviembre 2025 · 21:32hs
La ciudad

Archivo La Capital

La ciudad, otra vez bajo alerta por tormentas y viento.

Tras experimentar tres días con temperaturas veraniegas, Rosario tendrá un fin de semana marcado por tormentas fuertes y viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió doble alerta para la ciudad, con fenómenos que se extenderán desde el sábado a la noche hasta el domingo a la tarde.

Este viernes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la noche que rige para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo. En su reporte, el organismo aseguró: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".

En el mismo informe, el SMN emitió otro alerta, nivel naranja, para los mismos departamentos y que regirá durante el domingo a la madrugada. "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", indicaron.

Alerta por viento fuerte para Rosario

Por su parte, para el domingo a la tarde y también para los cuatro departamentos mencionados, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos. Sobre esto, señalaron que "el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante este tipo de eventos, desde la Municipalidad recalcan la necesidad de mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. Y agregaron una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

>> Leer más: Alerta por tormentas en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.

Noticias relacionadas
En octubre, Rosario fue sede de la primera movilización federal por las víctimas de fentanilo contaminado

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

La plataforma iServer tenía su base en Santa Fe

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria. La ruta tiene una extensión de casi 60 kilómetros y su estado es bastante complicado, dicen desde la empresa Obring

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Tras varias horas fuera de servicio, la línea 107 para emergencias médicas volvió a operar con normalidad en Rosario.

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Ver comentarios

Las más leídas

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Lo último

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Tampoco fueron representantes de la Anmat. Desazón y furia por la falta de respuestas de los funcionarios del gobierno nacional. Volvieron a convocarlos para la próxima semana
Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
La Ciudad

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Ovación
Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

Policiales
Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
policiales

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

La Ciudad
Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Salud

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína