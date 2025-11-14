Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para sábado y domingo

La ciudad, otra vez bajo alerta por tormentas y viento.

Tras experimentar tres días con temperaturas veraniegas, Rosario tendrá un fin de semana marcado por tormentas fuertes y viento . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió doble alerta para la ciudad, con fenómenos que se extenderán desde el sábado a la noche hasta el domingo a la tarde.

Este viernes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la noche que rige para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo . En su reporte, el organismo aseguró: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".

En el mismo informe, el SMN emitió otro alerta, nivel naranja, para los mismos departamentos y que regirá durante el domingo a la madrugada . "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos , actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm , pudiendo ser superados de manera puntual", indicaron.

Por su parte, para el domingo a la tarde y también para los cuatro departamentos mencionados, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos . Sobre esto, señalaron que "el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h ".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante este tipo de eventos, desde la Municipalidad recalcan la necesidad de mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. Y agregaron una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.