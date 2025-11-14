Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Tras experimentar tres días con temperaturas veraniegas, Rosario tendrá un fin de semana marcado por tormentas fuertes y viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió doble alerta para la ciudad, con fenómenos que se extenderán desde el sábado a la noche hasta el domingo a la tarde.
Este viernes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para el sábado a la noche que rige para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo. En su reporte, el organismo aseguró: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".
En el mismo informe, el SMN emitió otro alerta, nivel naranja, para los mismos departamentos y que regirá durante el domingo a la madrugada. "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", indicaron.
Alerta por viento fuerte para Rosario
Por su parte, para el domingo a la tarde y también para los cuatro departamentos mencionados, el SMN emitió un alerta amarillo por vientos. Sobre esto, señalaron que "el área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h".
Recomendaciones ante el alerta meteorológico
Ante este tipo de eventos, desde la Municipalidad recalcan la necesidad de mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. Y agregaron una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:
* Sacar la basura en los horarios de recolección.
* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.
* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.
Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.