Aldosivi seguirá en primera y descendieron San Martín de San Juan y Godoy Cruz

El Tiburón venció por 4 a 2 al equipo sanjuanino, que bajó por la tabla del promedio. El Tomba apenas igualó con Riestra y perdió la categoría por la tabla anual

15 de noviembre 2025 · 19:22hs
Aldosivi celebra uno de los goles en la victoria sobre los sanjuaninos.

Aldosivi celebra uno de los goles en la victoria sobre los sanjuaninos.

Aldosivi se quedó en primera. Jugó la última fecha con una mínima ventaja y evitó el descenso. Ganó por 4 a 2 a San Martín de San Juan, que descendió por finalizar en la última posición en la tabla del promedio.

En tanto, Godoy Cruz, que dependía de una derrota del Tiburón marplatense y de vencer a a Deportivo Riestra para salvarse, igualó de local 1 a 1 y también bajó a la Primera Nacional, por la tabla anual.

Con estos resultados, San Martin de San Juan concluyó último en la tabla del promedio con 0,875, antecedido por Sarmiento, con 1,018, y Aldosivi, con 1,031.

En la tabla anual, San Martín quedó en el fondo con 28 puntos, pero como descendió por la tabla anual, bajó el penúltimo, Godoy Cruz, con 29. Aldosivi fue antepenúltimo, con 33.

Un día apasionante por la permanencia

La definición del descenso fue apasionante para el público del fútbol en general. Y dramático para los hinchas de Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, los tres conjuntos con chance de descender en la última fecha del torneo Clausura.

Entre Aldosivi y San Martín, que jugaron entre sí, se definió el que descendía por la tabla del promedio. Mientras que entre esos dos equipos, además de Godoy Cruz, dirimieron el que perdía la categoría por la tabla anual.

En la tabla del promedio, Aldosivi le llevaba dos puntos a San Martín. Y en la tabla anual, el Tiburón tenía 30 puntos y los sanjuaninos y Godoy Cruz acumulaban 28.

Aldosivi empezó mal pero reaccionó

En el primer tiempo, Aldosivi se aferró peligrosamente al empate, a tal punto que no llegó ni una vez. Su arquero, Jorge Carranza, tuvo dos enormes atajadas frente a la mayor ambición de San Martín, obligado a la victoria para salvarse o para llegar a un desempate que determine el equipo que pierde la categoría.

Pero a los 63', Santiago Barrera, que ingresó 30' antes, fue a buscar una pelota por elevación que le envío Tomás Fernández y la alcanzó a conectar de zurda. Una pelota fácil para Carranza. Pero al arquero, antes héroe, se le escapó y el balón ingresó lentamente.

Previa revisión en el VAR, porque se sancionó una posición adelantada, el árbitro convalidó el gol.

El estadio enmudeció. Aldosivi se lanzó al ataque y, a los 74', Santiago Moya la controló dentro del área y definió abajo, para el empate salvador.

Y no fue todo. Saque largo de Carranza y Santiago Rami que aumentó el marcador, a los 76'.

San Martín llegó al empate, a los 87', con un penal de Tomás Fernández. Todavía soñaba con zafar del descenso.

Pero a los 88', Justo Giani, ex-Newell's, aprovechó un mal despeje y puso el 3 a 2 para el Tiburón.

En el tiempo adicional, Ayrton Preciado, de penal selló el 4 a 2.

A la misma hora, en Mendoza, Godoy Cruz empezó mal contra Deportivo Riestra. Fue dominado y quedó abajo en el marcador, por el gol de Nicolás Benegas, a los 19'.

El Tomba reaccionó y empató con un tiro libre de Santino Andino, a los 22', enviado en forma de centro, que picó delante del arquero Nahuel Manganelli y se le metió por el segundo palo.

Pese a que fue en busca del triunfo, no pudo y el Tomba debió resignarse al descenso.

