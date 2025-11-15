La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La Lepra buscará cerrar el año como local con una alegría frente a la Academia. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

15 de noviembre 2025 · 07:00hs
Newells vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Racing en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la Academia de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Racing

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Racing será este domingo 16 de noviembre, desde las 20.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Sebastián Martínez, mientras que Felipe Viola estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Racing

La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Academia será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (7).jpg
El último enfrentamiento entre Racing y Newell's fue victoria de la Academia por 1-0 en Avellaneda.

El último enfrentamiento entre Racing y Newell's fue victoria de la Academia por 1-0 en Avellaneda.

>> Leer más: Conflicto en Newell's: el club mejoró la oferta y los empleados de Utedyc definen si aceptan

Posibles formaciones de Newell's y Racing

Newell's: El entrenador Lucas Bernardi no dio indicios del once titular de la Lepra.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vargara. DT: Gustavo Costas.

Keylor Navas brilló en Newells, pero se fue demasiado rápido del Parque.

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

La reunión de los trabajadores de Newells que terminó con la aceptación de la propuesta

Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido contra Racing ya no corre peligro

El abogado de Utedyc, Diego Marcon, se reunió en el Ministerio de Trabajo con un representante de Newells y dijo que hay una oferta mejorada. 

Conflicto en Newell's: el club mejoró la oferta y los empleados de Utedyc definen si aceptan

Valentino Acuña cubre la pelota. Contra Huracán, en el medio de Newells fueron todos pibes y cumplieron. 

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

