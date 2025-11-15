Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's recibe a Racing en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la Academia de este domingo por la noche.
La Lepra buscará cerrar el año como local con una alegría frente a la Academia. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Racing será este domingo 16 de noviembre, desde las 20.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Sebastián Martínez, mientras que Felipe Viola estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Academia será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: El entrenador Lucas Bernardi no dio indicios del once titular de la Lepra.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vargara. DT: Gustavo Costas.