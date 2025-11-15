La Capital | Información General | Pami

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados: cuáles son y cómo solicitarlos

La prestación de la obra social ofrece atención odontológica integral y tratamientos específicos. Las condiciones, pasos para solicitarlos y otros beneficios

15 de noviembre 2025 · 07:00hs
Pami brinda servicios para mejorar la salud dental de los jubilados

Pami brinda servicios para mejorar la salud dental de los jubilados

Pami brinda un programa de salud completo para jubilados y pensionados, con atención en centros específicos y una larga lista de profesionales a disposición. Es así como este septiembre, los jubilados podrán gozar de un programa nacional que tiene por objetivo mejorar la calidad su calidad de vida, conocido como "Plan Sonrisa Mayor".

Este servicio está disposición de los argentinos de atención odontológica integral de la obra social completamente gratis, con el objetivo de prevenir patologías bucodentales frecuentes.

En el marco del programa, se designa un odontólogo de cabecera a cada paciente. Además, es quien se encarga de realizar las órdenes de derivación para que el jubilado pueda recibir prácticas odontológicas con otros prestadores. De esta manera, se busca facilitar y agilizar las consultas y abaratar los costos de los servicios y tratamientos.



Cómo elegir los prestadores en Pami

Para acceder a los beneficios y atenderse con un odontólogo, es preciso seguir los siguientes pasos detallados por Pami:

1- Sacar un turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta.

2- En caso de necesitar una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitar una orden de derivación.

3- Consultar la cartilla médica de PAMI y elegir al prestador de tu preferencia.

4- Anotar los datos del prestador y comunicarse para pedir un turno.

Los servicios del programa Sonrisa Mayor

El programa Sonrisa mayor ofrece una serie de servicios gratuitos. Entre otros, cubre urgencias, tratamientos complejidad y estudios de diagnóstico por imágenes. Asimismo, los afiliados pueden solicitar atención odontológica a domicilio.

Las prácticas de libre elección disponibles son:

  • Endodoncia
  • Urgencias
  • Alta Complejidad
  • Rehabilitación
  • Diagnóstico por imágenes
  • Atención odontológica a domicilio (en caso de no poder trasladarse)

Cuáles son otros beneficios odontológicos de PAMI

Aparte del plan Sonrisa Mayor, PAMI ofrece cobertura total para la confección de prótesis dentales, tanto totales como parciales, implantes para personas sin dientes y colocación de pernos. Para acceder a estos servicios, se debe realizar la solicitud con el prestador asignado en el plan dental mencionado, presentando el DNI, la credencial de PAMI y, si corresponde, la orden de derivación.

Asimismo, los adultos mayores tienen la posibilidad de realizar consultas odontológicas de forma espontánea, sin necesidad de que estén previamente agendadas. Para ello, solo deben solicitar atención directamente con el odontólogo correspondiente y pueden acudir sin necesidad de derivación.

