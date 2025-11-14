Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 personas detenidas La Policía Federal detuvo a presuntos integrantes de un banda. Además, en los procedimientos secuestraron drogas, dinero y armas. 14 de noviembre 2025 · 12:33hs

Algunas esquinas de La Lata son históricos lugares de venta de drogas.

Efectivos de la Policía Federal detuvieron a veinte personas y en el operativo se incautó cocaína, marihuana, armas y tecnología de interés para la investigación. El fiscal Diego Giro llevará a los involucrados a una audiencia imputativa.

La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DUOIER) desplegó un operativo simultáneo en diversas viviendas del barrio La Lata. Según fuentes oficiales, los procedimientos se realizaron como parte de una investigación por presunta venta de estupefacientes al menudeo. Amenábar y Corrientes, Gomensoro al 1400 y varias viviendas en el alrededor a estas fueron blanco de allanamientos

Durante los procedimientos, detuvieron a 20 personas, cuyo grado de participación en los hechos será determinado en la investigación. De acuerdo con el parte oficial, secuestraron medio kilo de cocaína, un kilo de marihuana, tres armas de fuego y varios celulares que serán peritados. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía.

Lugares conocidos Las autoridades señalaron que los procedimientos se realizaron sin registrar heridos y con intervención de personal especializado para garantizar la cadena de custodia de los elementos hallados. La causa está en manos del fiscal Diego Giro, quien convocará a los detenidos a audiencia imputativa para establecer responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Durante la investigación y la concreción de los alalnamientos se preservó la información para evitar la estigmatización del barrio y la filtración de datos que les permitiera a los sospechosos fugrase o bien trasladar los elementos de corte y las suatnacias que los comprometían a otro lugar. La investigación sigue su curso para determinar la magnitud de la red y sus posibles vínculos