Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1 en Madrid

El argentino hizo una carrera bárbara, finalizó séptimo aguantando a un McLaren y humilló a su compañero de equipo. Consagratorio

Un final tremendo. Franco Colapinto se le tiró con todo a Bortoleto, con Piastri y Lindblad al acecho. Gran séptimo puesto del argentino en Madrid.

Vuelta de honor y un marshall le muestra la bandera argentina a Franco Colapinto, que la tomará y le exhibirá orgulloso.

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1 . Si bien en Canadá fue 6° y ahora en Madrid 7°, las circunstancias hicieron que fuera superador, manteniendo atrás a un McLaren, humillando a su compañero de equipo y siendo el mejor del resto.

En la vuelta final, un marshall le mostró una bandera argentina y Colapinto la tomó, por lo que la agitó en todo el giro con una gran felicidad, en una clara muestra de lo que significó esta carrera para el argentino. Parecía el ganador.

Y cómo no iba a festejarlo, si pese al incomprensible tapón que le hizo su compañero Pierre Gasly en esa penúltima vuelta, le serviría para volver a lucirse aguantando durante los dos giros finales a un McLaren que tenía goma media de unas pocas vueltas, mientras el argentino terminaba con duras de más de 40.

Fue todo excelente lo que hizo Colapinto. Desde el inolvidable sábado de la Q3, donde fue el mejor del resto superando con claridad a Gasly en todo momento, hasta lo que más lo distingue: la largada.

Ahí, desde el noveno cajón, superó enseguida a Lawson y se le metió a Piastri, cuando luchaba por adelantar a Russell y se tocaron brevemente. Esa superación sería decisiva, ya que al final pudo mantener a raya al australiano para asegurarse el 7° puesto.

Desde ahí intentó seguir el ritmo de los de adelante en el 7° lugar y mantuvo al Red Bull de Lawson atrás durante 10 vueltas, hasta que lo superó.

"HABER PODIDO LLEVAR UNA BANDERA ARGENTINA EN UN FÓRMULA UNO POR SEGUNDA VEZ DESPUÉS DE UN BUEN RESULTADO ES MUY ESPECIAL"



Franco Colapinto tras su carrerón en Madring en donde quedó 7°. ¡Enorme!



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Con el único VSC de la vuelta 14, Colapinto paró y salió delante de Lindblad, con el que mantendría una lucha tremenda durante casi toda la carrera, hasta que el inglés se fue resignando ante el hueso duro de roer.

Varios se quedaron sin parar hasta el final y con uno de ellos el argentino perdió mucho tiempo: Gabriel Bortoleto. Ahí se le vino Lindblad y luego Piastri cuando paró y salió detrás del trencito.

Cuando pasó a Bortoleto con una arriesgada maniobra en un dibujo que no permite adelantamientos, y Piastri hizo lo propio con Lindblad, lejos de lo que podía pensarse, Colapinto le fue sacando ventaja al McLaren hasta que Gasly lo entorpeció sin ninguna razón, porque si bien estaba un puesto legítimo adelante, lo cierto es que debía parar sí o sí.

Piastri llegó a estar a 0,2s de Colapinto, que sin embargo no se dejó intimidar para llegar a una bandera a cuadros bárbara. Es que, pese a que en Canadá fue 6°, este 7° lugar que igualó al de Miami valió mucho más.

Colapinto dijo que fue su mejor clasificación la del sábado (fue 9°, un puesto más lejos que el 8° de Monza) y que la carrera estaba entre sus mejores.

Lo cierto es que dos veces seguidas pasó a la Q3 luego de ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2027, en Monza tocó el cielo con las manos pero en Madrid lo ratificó. Y valió más porque este era un circuito semiurbano nuevo para todos y donde más cuenta el piloto. Si hasta salvó una piña segura el sábado en la parabólica.

Así, Colapinto llegó a las 31 carreras seguidas llegando a la bandera a cuadros, todas las que largó con Alpine desde el debut en Imola 2025, ya que en Silverstone el auto no le arrancó en boxes. Sin dudas, brillante.

"ESTÁ DENTRO DE LAS MEJORES". Franco Colapinto analizó el carrerón que hizo en Madring en el que quedó en la 7° posición tras largar 9° y mantener un gran ritmo. ¿Coincidís?



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Que pasó en el GP de España

Como de costumbre, Colapinto realizó una excelente largada con gomas medias, superando a Lawson y a Piastri, que se tocó con Russell y rompió el spoiller, para quedar séptimo. Antonelli y Verstappen cortaron la chicana, pero el italiano devolvió la posición a Norris, no así el neerlandés, que quedó inclusive delante del líder.

Gasly, que largó con duras, también subió una posición, porque Bortoleto retrocedió dos. Y atrás Sainz se tocó con Tsunoda, por lo cual fue investigado.

En el giro 5 recién a Verstappen le dieron la orden de dejar pasar a Antonelli y a Hamilton, para que no le dieran sanción. Pero el neerlandés no perdió tiempo y superó al inglés. Leclerc también lo pasó y lo mismo Russell.

Antes de entrar al giro sexto, Colapinto lo superó y quedó sexto. Lo fueron pasando todos porque denunció que se quedó sin frenos, siguiendo de largo en una escapatoria y finalmente abandonando.

Colapinto aguantó como pudo a Lawson hasta el giro 10 cuando lo superó y desde ahí empezó a aguantar a Lindblad y Piastri, quedando séptimo.

Lo bueno para el argentino fue que Lindblad también debía aguantar a Piastri, que se venía con todo, mientras Lawson se le iba irremediablemente. Bastante más atrás, Alonso y Sainz, los locales, se tocaron dañándose el alerón delantero del Aston Martin, que debió cambiar.

En el giro 14 Stroll se quedó en una escapatoria peligrosa y decretaron el virtual safety car. Varios fueron a boxes, menos Norris que había pasado la entrada de los pits y lo mismo Leclerc. Colapinto por supuesto fue a los pits a poner gomas duras y regresó 10°. Los de adelante, Lawson, Piastri, Gasly y Bortoleto, no pararon. Sí lo hizo Lindblad, que quedó 11°.

Norris paró en la vuelta siguiente pero demoraron un montón, saliendo quinto detrás de Leclerc, que no había parado, Antonelli, Verstappen y Russell que sí lo hicieron.

Desde ahí, Colapinto se dedicó más a cuidar a Lindblad que a achicar con Bortoleto.

En el giro 34 recién volvió a pasar algo, cuando Russell superó a Lawson para quedar cuarto. El británico fue el único con dos paradas hasta ahí.

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Colapinto ya venía acelerando el ritmo y se le pegó luego a la cola de Bortoleto pero al no poder superarlo se le vino Lindblad. Piastri paró en el giro 44 y salió detrás de los tres.

Finalmente, en la vuelta 48 Colapinto pudo superarlo a Bortoleto y el brasileño frenó un poco a Piastri (en la 46 había pasado a Lindblad) para parar al final de la vuelta. El argentino quedó 8°.

Una vuelta después Leclerc paró, dejando a Antonelli en la punta, seguido de cerca por Verstappen y Norris.

Gasly, que siguió hasta casi el final sin parar, detuvo algo a Lawson para que Colapinto recorte, pero cuando el neocelandés lo superó increíblemente le hizo de tapón y permitió que Piastri, al que el argentino le había sacado 3 segundos, se le acercara a la cola.

Insólito lo del francés, que paró en la penúltima vuelta y ahí Piastri hizo el último intento por superarlo. Pero Colapinto no solo lo resistió sino que le sacó hasta el final más de un segundo, para abrochar un magnífico séptimo puesto.

Para entonces, ya había ganado Antonelli, seguido de Verstappen y Norris, con Leclerc aguantando a Russell al final, Lawson y Colapinto. Detrás mantuvo a Piastri, a Lindblad y a Hulkenberg, al que le sacaron una vuelta, mientras Gasly bajó al 12° lugar. Es más, lo sancionaron con 5 segundos por excederse en la calle de boxes.

Así se largó en Madrid