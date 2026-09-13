La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1 en Madrid

El argentino hizo una carrera bárbara, finalizó séptimo aguantando a un McLaren y humilló a su compañero de equipo. Consagratorio

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

13 de septiembre 2026 · 11:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Vuelta de honor y un marshall le muestra la bandera argentina a Franco Colapinto

Vuelta de honor y un marshall le muestra la bandera argentina a Franco Colapinto, que la tomará y le exhibirá orgulloso.
Un final tremendo. Franco Colapinto se le tiró con todo a Bortoleto

Un final tremendo. Franco Colapinto se le tiró con todo a Bortoleto, con Piastri y Lindblad al acecho. Gran séptimo puesto del argentino en Madrid.
Franco Colapinto y el Alpine 43 en las calles de Madrid.

BWT Alpine

Franco Colapinto y el Alpine 43 en las calles de Madrid.

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1. Si bien en Canadá fue 6° y ahora en Madrid 7°, las circunstancias hicieron que fuera superador, manteniendo atrás a un McLaren, humillando a su compañero de equipo y siendo el mejor del resto.

En la vuelta final, un marshall le mostró una bandera argentina y Colapinto la tomó, por lo que la agitó en todo el giro con una gran felicidad, en una clara muestra de lo que significó esta carrera para el argentino. Parecía el ganador.

Y cómo no iba a festejarlo, si pese al incomprensible tapón que le hizo su compañero Pierre Gasly en esa penúltima vuelta, le serviría para volver a lucirse aguantando durante los dos giros finales a un McLaren que tenía goma media de unas pocas vueltas, mientras el argentino terminaba con duras de más de 40.

Fue todo excelente lo que hizo Colapinto. Desde el inolvidable sábado de la Q3, donde fue el mejor del resto superando con claridad a Gasly en todo momento, hasta lo que más lo distingue: la largada.

Ahí, desde el noveno cajón, superó enseguida a Lawson y se le metió a Piastri, cuando luchaba por adelantar a Russell y se tocaron brevemente. Esa superación sería decisiva, ya que al final pudo mantener a raya al australiano para asegurarse el 7° puesto.

Desde ahí intentó seguir el ritmo de los de adelante en el 7° lugar y mantuvo al Red Bull de Lawson atrás durante 10 vueltas, hasta que lo superó.

Con el único VSC de la vuelta 14, Colapinto paró y salió delante de Lindblad, con el que mantendría una lucha tremenda durante casi toda la carrera, hasta que el inglés se fue resignando ante el hueso duro de roer.

Varios se quedaron sin parar hasta el final y con uno de ellos el argentino perdió mucho tiempo: Gabriel Bortoleto. Ahí se le vino Lindblad y luego Piastri cuando paró y salió detrás del trencito.

Cuando pasó a Bortoleto con una arriesgada maniobra en un dibujo que no permite adelantamientos, y Piastri hizo lo propio con Lindblad, lejos de lo que podía pensarse, Colapinto le fue sacando ventaja al McLaren hasta que Gasly lo entorpeció sin ninguna razón, porque si bien estaba un puesto legítimo adelante, lo cierto es que debía parar sí o sí.

Piastri llegó a estar a 0,2s de Colapinto, que sin embargo no se dejó intimidar para llegar a una bandera a cuadros bárbara. Es que, pese a que en Canadá fue 6°, este 7° lugar que igualó al de Miami valió mucho más.

Colapinto dijo que fue su mejor clasificación la del sábado (fue 9°, un puesto más lejos que el 8° de Monza) y que la carrera estaba entre sus mejores.

Lo cierto es que dos veces seguidas pasó a la Q3 luego de ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2027, en Monza tocó el cielo con las manos pero en Madrid lo ratificó. Y valió más porque este era un circuito semiurbano nuevo para todos y donde más cuenta el piloto. Si hasta salvó una piña segura el sábado en la parabólica.

Así, Colapinto llegó a las 31 carreras seguidas llegando a la bandera a cuadros, todas las que largó con Alpine desde el debut en Imola 2025, ya que en Silverstone el auto no le arrancó en boxes. Sin dudas, brillante.

>>Leer más: Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza peleando con los grandes, lloró y sumó

Que pasó en el GP de España

Como de costumbre, Colapinto realizó una excelente largada con gomas medias, superando a Lawson y a Piastri, que se tocó con Russell y rompió el spoiller, para quedar séptimo. Antonelli y Verstappen cortaron la chicana, pero el italiano devolvió la posición a Norris, no así el neerlandés, que quedó inclusive delante del líder.

Gasly, que largó con duras, también subió una posición, porque Bortoleto retrocedió dos. Y atrás Sainz se tocó con Tsunoda, por lo cual fue investigado.

En el giro 5 recién a Verstappen le dieron la orden de dejar pasar a Antonelli y a Hamilton, para que no le dieran sanción. Pero el neerlandés no perdió tiempo y superó al inglés. Leclerc también lo pasó y lo mismo Russell.

Antes de entrar al giro sexto, Colapinto lo superó y quedó sexto. Lo fueron pasando todos porque denunció que se quedó sin frenos, siguiendo de largo en una escapatoria y finalmente abandonando.

Colapinto aguantó como pudo a Lawson hasta el giro 10 cuando lo superó y desde ahí empezó a aguantar a Lindblad y Piastri, quedando séptimo.

Lo bueno para el argentino fue que Lindblad también debía aguantar a Piastri, que se venía con todo, mientras Lawson se le iba irremediablemente. Bastante más atrás, Alonso y Sainz, los locales, se tocaron dañándose el alerón delantero del Aston Martin, que debió cambiar.

En el giro 14 Stroll se quedó en una escapatoria peligrosa y decretaron el virtual safety car. Varios fueron a boxes, menos Norris que había pasado la entrada de los pits y lo mismo Leclerc. Colapinto por supuesto fue a los pits a poner gomas duras y regresó 10°. Los de adelante, Lawson, Piastri, Gasly y Bortoleto, no pararon. Sí lo hizo Lindblad, que quedó 11°.

Norris paró en la vuelta siguiente pero demoraron un montón, saliendo quinto detrás de Leclerc, que no había parado, Antonelli, Verstappen y Russell que sí lo hicieron.

Desde ahí, Colapinto se dedicó más a cuidar a Lindblad que a achicar con Bortoleto.

En el giro 34 recién volvió a pasar algo, cuando Russell superó a Lawson para quedar cuarto. El británico fue el único con dos paradas hasta ahí.

>>Leer más: Franco Colapinto se lució en Madrid con una gran clasificación: el mejor entre los del segundo lote

Colapinto ya venía acelerando el ritmo y se le pegó luego a la cola de Bortoleto pero al no poder superarlo se le vino Lindblad. Piastri paró en el giro 44 y salió detrás de los tres.

Finalmente, en la vuelta 48 Colapinto pudo superarlo a Bortoleto y el brasileño frenó un poco a Piastri (en la 46 había pasado a Lindblad) para parar al final de la vuelta. El argentino quedó 8°.

Una vuelta después Leclerc paró, dejando a Antonelli en la punta, seguido de cerca por Verstappen y Norris.

Gasly, que siguió hasta casi el final sin parar, detuvo algo a Lawson para que Colapinto recorte, pero cuando el neocelandés lo superó increíblemente le hizo de tapón y permitió que Piastri, al que el argentino le había sacado 3 segundos, se le acercara a la cola.

Insólito lo del francés, que paró en la penúltima vuelta y ahí Piastri hizo el último intento por superarlo. Pero Colapinto no solo lo resistió sino que le sacó hasta el final más de un segundo, para abrochar un magnífico séptimo puesto.

Para entonces, ya había ganado Antonelli, seguido de Verstappen y Norris, con Leclerc aguantando a Russell al final, Lawson y Colapinto. Detrás mantuvo a Piastri, a Lindblad y a Hulkenberg, al que le sacaron una vuelta, mientras Gasly bajó al 12° lugar. Es más, lo sancionaron con 5 segundos por excederse en la calle de boxes.

Así se largó en Madrid

Noticias relacionadas
El 43 siempre avanti. Franco Colapinto, y toda la Fórmula 1, estrenó el asfalto del callejero de Madrid.

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

Franco Colapinto, al volante del Alpine que viene de una gran actuación en Monza, ahora sobre el asfalto de Madrid.

Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán un duro desafío con Alpine en Madrid.

Gasly advirtió el peligro del GP de Madrid: "En el simulador choqué todos los muros"

Franco Colapinto se lamentó por su desempeño en el Gran Premio de Italia

Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Lo último

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1 en Madrid

Franco Colapinto cerró su mejor fin de semana de Fórmula 1 en Madrid

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Desde tiembre, al menú escolar se destinará $1.502 por estudiante y la copa de leche $626. La actualización coincide con advertencias de las cooperadoras por un aumento en la cantidad de raciones solicitadas

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda
Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Ovación
Central va por un shock de confianza y Almirón define al arquero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central va por un shock de confianza y Almirón define al arquero

Central va por un shock de confianza y Almirón define al arquero

Central va por un shock de confianza y Almirón define al arquero

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada