La Capital | Villa Hortensia

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Será a partir de diciembre. El traslado permitirá desocupar el emblemático edificio para dar inicio a un ambicioso plan de obras

12 de septiembre 2026 · 06:30hs
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Villa Hortensia fue construida en 1890 por el arquitecto Boyd Walker para la familia de José Nicolás Puccio.

Villa Hortensia fue construida en 1890 por el arquitecto Boyd Walker para la familia de José Nicolás Puccio.

El municipio ejecutará una histórica rehabilitación integral en Villa Hortensia, el emblemático edificio de barrio Alberdi que es sede del Centro Municipal de Distrito Norte. Para garantizar los trámites de cercanía y permitir el libre desarrollo de las obras, las oficinas de atención al público operarán en el Shopping Portal Rosario -del grupo Cencosud- en un espacio cedido sin costo de alquiler para el Estado municipal.

La mansión situada en calle Warnes, sede desde 1997 del Centro Municipal de Distrito Norte, será sometida a un proceso de restauración estructural que devolverá el esplendor original a sus fachadas, cubiertas, carpinterías y ornamentos. Para llevar adelante estos trabajos integrales, el edificio requiere quedar completamente desocupado para otorgar libertad de acción a las cuadrillas de obra.

Dado el volumen de la intervención y con el objetivo central de no interrumpir la prestación de servicios ni la atención brindada a vecinas y vecinos, el municipio garantiza la continuidad operativa mediante un acuerdo con el sector privado, que cederá el espacio en el Shopping Portal Rosario (Nansen 323) sin cobrar costo de alquiler. Las dependencias municipales del Distrito Norte iniciarían su atención en el centro comercial en diciembre, en este formato de cooperación.

En este nuevo espacio emplazado también en el norte de la ciudad, el municipio abrirá un nuevo centro de atención modelo, con nuevos box de atención presencial donde la ciudadanía podrá realizar sus gestiones. El lugar contará con una Mesa General de Entradas y Firma Digital para la atención al vecino, además del Tribunal de Faltas y el trámite de la licencia de conducir. También se podrán realizar gestiones de finanzas, abonar en Muni Pagos y utilizar el punto de atención de Litoral Gas. Asimismo, funcionará un Registro Civil para tramitar el DNI, el pasaporte y los nacimientos, junto a oficinas descentralizadas de las secretarías de Cercanía y Gestión Ciudadana, Desarrollo Humano, Economía Social, Empleo y Cultura, y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPV), entre otras áreas.

El plan para Villa Hortensia

El proyecto ejecutivo contempla una contratación especializada para la reparación integral de las cubiertas, muros, basamentos, desagües pluviales, carpinterías y detalles ornamentales, estructurando los trabajos en etapas para garantizar la precisión técnica que exige el inmueble. La primera fase comprenderá la restauración integral de la fachada y la cubierta, tareas de impermeabilización, la reparación completa del tejado mediante el retiro de piezas dañadas, la revisión de la base, la colocación de tejas nuevas y el sellado, además del tratamiento de fisuras y grietas estructurales. Como trabajos complementarios, el plan abarca la reparación de revoques exteriores, la limpieza de superficies mediante hidrolavado, el tratamiento de cornisas y aleros, la reconstrucción de la capa aisladora del basamento y la instalación de líneas de vida. Finalmente, se ejecutarán veredas perimetrales, se impermeabilizarán terrazas y balcones, y se restaurarán celosías de madera, marmolería, cielorrasos y la pintura exterior.

Villa Hortensia: una joya patrimonial

Villa Hortensia fue construida en 1890 por el arquitecto Boyd Walker para la familia de José Nicolás Puccio, fundador del pueblo de Alberdi. Tras pasar por las familias Echesortu y Rouillón, quienes la utilizaban como residencia veraniega por su cercanía a la barranca del río Paraná, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1989. Adquirida por la Municipalidad en 1996, el 13 de octubre de 1997 se reabrió convertida en el primer Centro Municipal de Distrito, marcando el inicio del histórico proceso de descentralización de Rosario.

De esta manera, el municipio ejecuta la preservación del edificio histórico sin suspender los trámites presenciales, garantizando la atención en la zona norte.

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