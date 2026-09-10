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Gasly advirtió el peligro del GP de Madrid: "En el simulador choqué todos los muros"

El francés adelantó que el circuito Madring será complejos para los pilotos de la Fórmula 1. Además, Colapinto planteó que será una prueba "difícil" para Alpine

10 de septiembre 2026 · 11:29hs
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Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán un duro desafío con Alpine en Madrid.

Foto: BWT Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly tendrán un duro desafío con Alpine en Madrid.

La Fórmula 1 tendrá un fuerte desafío este fin de semana en Madrid, donde se estrenará el circuito urbano de Madring para el Gran Premio de España, con un trazado particular. Varios pilotos advirtieron sobre el riesgo que deberán superar, y Alpine no fue la excepción. “Pongo todo mi dinero en que habrá banderas rojas”, aseguró Pierre Gasly.

El francés se refirió a la dificultad que deberán afrontar en la pista de la capital española, ubicada en la zona de Valdebebas, con varias curvas cerradas y muros estrechos que pondrán a prueba la precisión de los corredores al volante.

Según consignó el medio especializado SoyMotor, Gasly fue sincero ante los medios sobre sus pruebas previas en la base de Alpine, en la que ensayó la carrera del Madring de manera virtual. “Creo que en el simulador choqué todos los muros”, reveló el piloto número 10.

Pierre Gasly logró la primera pole position de Alpine en 2026 en Monza.

Pierre Gasly logró la primera pole position de Alpine en 2026 en Monza.

“Es como Mónaco. Si cometés un pequeño error, las consecuencias pueden ser grandes”, aseveró el francés como una advertencia de lo que podría ser un catastrófico fin de semana si se acumulan los errores y llegan los accidentes, en un circuito inédito para todos los corredores.

La advertencia de Franco Colapinto

A su vez, Franco Colapinto también adelantó que Madrid será una prueba fuerte para los pilotos y, al ser consultado sobre si representará el desafío más complicada para Alpine, expresó: “Espero que no, pero creo que va a ser un poco más difícil”.

>> Leer más: Colapinto explicó por qué lloró después del Gran Premio de Italia: "Era una oportunidad única"

“Monza se adaptó muy bien a nuestro auto y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente en las rectas, pero también en las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos. Después, creo que la actualización nos aportó muchísimo”, valoró el argentino sobre el GP de Italia, según citó Motorsport, donde el A526 demostró estar en mejores condiciones para pelear por los puntos.

Colapinto calmó las aguas tras la pole position de Gasly en Italia y aclaró que intentarán “entender cómo estará el ritmo en Madrid” en relación a Racing Bulls y Audi, sus principales rivales. “En Monza fuimos definitivamente bastante rápidos. Espero que podamos mantenernos por delante y seguir sumando más puntos”, concluyó.

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