Una firma china puso la mira en proyectos estratégicos de Puerto General San Martín y la región

La ciudad recibió directivos de China Machinery Engineering Corporation (CMEC), una firma con presencia internacional y experiencia en obras de transporte, energía y puertos

Los integrantes de la delegación valoraron la recepción brindada por las autoridades locales y expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones con la ciudad.

Puerto General San Martín fue sede de un encuentro institucional entre autoridades municipales y representantes de China Machinery Engineering Corporation (CMEC), una compañía con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, transporte y energía en distintos países.

La delegación estuvo encabezada por el presidente de la firma, Wang Bo. En el marco de la visita, el municipio le entregó el reconocimiento de Visitante Distinguido , al tiempo que se desarrolló una agenda de trabajo centrada en posibles áreas de cooperación y desarrollo conjunto.

Durante la reunión, los directivos presentaron la actividad que la empresa desarrolla a nivel internacional y repasaron su participación en proyectos ferroviarios, energéticos y logísticos . También destacaron la posibilidad de conocer la ciudad, su patrimonio cultural y algunas de las iniciativas impulsadas por el municipio.

Los representantes de CMEC manifestaron interés en profundizar los vínculos económicos y comerciales con la región y señalaron que observan oportunidades de trabajo en áreas estratégicas como infraestructura, logística, actividad portuaria, agroindustria y energías renovables.

En ese contexto, se puso de relieve la ubicación estratégica de Puerto General San Martín dentro del principal complejo agroexportador del país. La ciudad concentra una intensa actividad vinculada al procesamiento y embarque de granos y subproductos, cuya comercialización tiene a China entre sus principales destinos.

Los directivos señalaron además que la compañía cuenta con experiencia en obras portuarias y proyectos relacionados con vías navegables, dos aspectos estrechamente vinculados con la actividad económica del cordón industrial del Gran Rosario.

Gestión urbana

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de incorporar tecnologías orientadas a mejorar la gestión urbana. Entre las alternativas analizadas figuraron herramientas asociadas al concepto de ciudades inteligentes y su eventual aplicación en municipios de escala intermedia. Más allá de los temas económicos, el encuentro también permitió avanzar en vínculos institucionales orientados a sostener futuras iniciativas de cooperación.

Los integrantes de la delegación valoraron la recepción brindada por las autoridades locales y expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones con la ciudad.

Como cierre de la actividad, las autoridades de CMEC extendieron una invitación formal al intendente De Grandis para visitar la sede que la compañía posee en Madrid, con el objetivo de profundizar el diálogo y explorar nuevas posibilidades de trabajo conjunto en áreas de interés común.

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