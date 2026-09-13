Central va por un shock de confianza y Almirón define al arquero

El DT analiza si continúa Ledesma o ataja Werner esta tarde ante Tigre, donde Central quiere cortar una racha de cuatro sin ganar

Central necesita urgente un shock de confianza. Debe volver a creer en sí mismo. No fue casualidad que el pasado miércoles el club abrió sus puertas del entrenamiento y tomó la palabra Ángel Di María para levantar el ánimo hacia adentro y hacia afuera. Es que tras el cuarto partido seguido sin victorias, se impone volver a sumar de a tres esta tarde ante Tigre para apuntalar la ilusión de clasificar a playoffs y dar batalla en la acumulada, que clasifica a las copas del año que viene. Y todo con una duda grandota en el arco: ¿sigue Jeremías Ledesma o ataja Axel Werner? Un dato extra: saldrá a jugar fuera de zona de playoffs.

“Creo que estamos pasando un gran momento en Central. Estamos todos los días con felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”, enfatizó Fideo para recomponer la autoestima. Lo hizo justo tras el triunfo que tenían en el bolsillo en el clásico y se les escapó en la última jugada.

No se puede decir para nada que Central esté atravesando una crisis futbolística ni mucho menos, pero sí está claro que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico ni anímico en un pasaje decisivo del año, con la definición del torneo local y la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina.

Leer más: Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central y cuatro partidos sin ganar

Cuatro partidos sin ganar es demasiado para un equipo con aspiraciones de llegar lejos en todo. Y este déficit en la confianza se expresa hasta en la duda que tuvo el cuerpo técnico de Jorge Almirón esta semana, donde se analizó entre la continuidad de Jeremías Ledesma o darle la titularidad a Axel Werner.

La realidad es que la chance de la variante en el arco se debe a un mera cuestión futbolística. De confirmarse el cambio de arquero sería una apuesta fuerte del DT. Es que Conan no estaría transmitiendo seguridad bajo los tres palos, más allá de que no hubo goles puntuales en cantidad en los que fue el responsable directo.

El equipo se conocerá recién en la previa del duro partido en Tigre, donde Central necesita imperiosamente volver a ganar luego de cuatro partidos sin conseguirlo.

Leer más: Central: Almirón analiza cambiar el arquero y un referente no concentra para ir a Victoria

Axel Werner y su último partido

Justamente en el último encuentro que ganó el Canalla el arquero fue Axel Werner, jugador al que Central volvió a contratar tras su buen paso por Aldosivi. Además se dio la salida de Jorge Broun. Werner fue titular en la victoria frente a Barracas Central de visitante, donde Almirón apostó por un equipo alternativo.

Luego sobrevinieron las derrotas con Corinthians por la Copa Libertadores (que valió la eliminación), y en torneo Clausura el empate con Talleres en Córdoba, la caída con Gimnasia de La Plata en el Gigante y el empate que sufrió sobre la hora con Newell’s en Arroyito.

Esta sequía de resultados lo obliga a tener que volver al triunfo para no perder terreno en su zona ni en la tabla acumulada, la que además de otorgar un título.

Sin Marco Ruben

Mientras que no estará disponible Marco Ruben, que estaría afectado por un cuadro viral que le impidió entrenar con normalidad. Así el goleador histórico del club no forma parte de la delegación que afrontará el partido ante Tigre.

Central va por un abrazo demorado con la victoria. Enfrente tendrá al duro Tigre, con el conocido Nacho Russo para tenerlo a raya. Y jugará en una cancha donde no gana desde 2009, donde fue 2 a 1 con goles de Emilio Zelaya y Andrés Franzoia. El momento de la reacción es ahora.