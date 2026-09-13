La Capital | fotos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

El Monumento a la Bandera reunió a 250 mil personas que participaron de un show que reunió historia, música, danza y deporte

13 de septiembre 2026 · 10:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos fue una verdadera fiesta. La emoción se vivió tanto sobre el escenario montado bajo el Monento a la Bandera, como en sus alrededores donde se convocaron unas 250 mil personas para participar de un espectáculo que combinó raíces santafesinas, deporte, música y mucho color.

Santa Fe contó su historia sobre el escenario y convirtió la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos en un recorrido por su identidad

La música fue uno de los grandes elementos articuladores de la ceremonia, con arreglos originales creados especialmente para la propuesta por Lito Vitale y la participación de reconocidos artistas nacionales.

El recorrido atravesó distintas etapas y comunidades que forman parte de su historia: los pueblos originarios, los inmigrantes, los trabajadores de la tierra, los ganaderos y quienes impulsaron la industrialización.

Ese momento desembocó en una interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos y Juan Carlos Baglietto.

La apertura oficial comenzó con el recibimiento de las delegaciones. Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela tuvieron a sus abanderados y delegaciones en el escenario en un desfile que cerró con Sofía Cairo y Rubén Rézola, referentes del hockey y el remo, llevando la enseña patria y encabezando a la delegación local.

Luego se dio ingreso a las banderas de la Organización Deportiva Suramericana y del Comité Olímpico Internacional, con sus representantes. Y, tras el izamiento de ambas se procedió a entonar los himnos de esas instituciones.

Tras la apertura oficial de los Juegos, comenzó la puesta en esena donde la música y la danza representaron distintad disciplinas deportivas. Soledad Pastorutti acompañó la representación de los deportes acuáticos con Oración del remanso.

Mientras que Valentino Merlo llevó Agua a una escena inspirada en la natación artística.

La presentación de A Don Ata se vinculó con el atletismo y Libertango con la gimnasia artística y rítmica.

Más adelante, Ala Delta, interpretada por Luck Ra, dio paso a una puesta inspirada en las disciplinas de combate.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia llegó con la representación del Fuego Suramericano. Un video mostró cómo esa llama atravesaba distintos rincones de la provincia y pasaba por las manos de personas que trabajan, producen, enseñan, pescan, siembran, entrenan y sueñan. Cada actividad cotidiana encontraba su vínculo con un deporte, en una puesta que buscó representar al fuego como símbolo de unión. Después, Luciana Aymar subió al escenario cargando la antorcha.

La secuencia terminó con el encendido del pebetero, mientras el Monumento recuperaba protagonismo e Inconsciente colectivo, interpretado por Juan Carlos Baglietto junto al elenco, acompañaba el momento. La ceremonia volvía así sobre una de sus ideas centrales: una historia construida entre muchos y un futuro que comienza con los Juegos.

Después del apagón, la cumbia santafesina tomó el escenario y llevó la ceremonia a su tramo final.

Cacho Deicas, Agustín Rada Aristarán, Valentino Merlo, Luck Ra y Soledad Pastorutti se fueron sumando a una celebración que recorrió distintas canciones y escenas vinculadas con la identidad popular de la provincia.

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Lo último

Una firma china puso la mira en proyectos estratégicos de Puerto General San Martín y la región

Una firma china puso la mira en proyectos estratégicos de Puerto General San Martín y la región

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

El legado de los Juegos Suramericanos son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura

"El legado de los Juegos Suramericanos son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura"

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Está en Santa Fe y San Martín, fue una de las primeras sucursales bancarias de la ciudad y hoy funciona como archivo de los Tribunales Federales
Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Por Carina Bazzoni
Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Una ceremonia para recordar: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Juegos Suramericanos: la política también busca su medalla

La dirigencia se alista para la carrera por la Gobernación y la Intendencia de Rosario

Por Javier Felcaro
Política

La dirigencia se alista para la carrera por la Gobernación y la Intendencia de Rosario

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Ovación
Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Por Juan Iturrez

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Primera C: Central Córdoba y Argentino se juegan el presente y futuro

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Turismo Carretera: primera pole del RUS Med Team de Rosario con Josito Di Palma

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

El domingo tendrá mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El uno por uno de Newells: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno de Newell's: Alan Soñora fue el mejor por el gol de tiro libre en el final

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
Policiales

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural
La Región

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi
La Región

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi