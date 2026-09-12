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Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

La médica psiquiatra Estefanía Niccia ofrece pautas para acompañar y guiar a alguien en un momento difícil. Los mitos y la realidad de un problema preocupante

12 de septiembre 2026 · 07:00hs
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Las causas son multifactoriales. No existe un perfil único

Las causas son multifactoriales. No existe un perfil único, dicen los especialistas 

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio es necesario aclarar que "hablar de suicidio no lo provoca". Por el contrario, dice la médica psiquiatra Estefanía Niccia, preguntar "puede abrir una puerta" ya que "escuchar puede ser el primer paso para pedir ayuda". La especialista ofreció una guía para reconocer señales de alarma, derribar mitos y saber qué hacer frente a una persona en riesgo. "El suicidio continúa siendo una de las problemáticas más complejas de salud mental. No responde a una única causa ni puede explicarse solamente por la presencia de una enfermedad mental. Intervienen factores individuales, familiares, sociales, culturales y económicos, que pueden combinarse de manera diferente en cada persona", dijo.

No es un fenómeno lejano. En la Argentina se registraron 4.249 suicidios durante 2024, frente a 4.205 en 2023. En Santa Fe, el incremento, de un 20,4%, fue mucho más marcado. En el departamento Rosario principalmente la evolución también resulta preocupante: el aumento representa un 33,5% más que en años anteriores. La tasa pasó de 9,1 a 12,2 suicidios cada 100.000 habitantes.

Los datos del Ministerio Público de la Acusación muestran que el problema continuó durante 2025: en Santa Fe se convirtió en la principal causa de muerte violenta de la provincia, por encima de los siniestros viales y los homicidios dolosos.

Las preguntas necesarias

Pero detrás de cada número hay una historia y, muchas veces, una oportunidad de intervención que no fue detectada. Esta son preguntas clave para tener en cuenta:

1- ¿Hablar de suicidio aumenta el riesgo? No. Preguntar de manera directa y cuidadosa acerca de pensamientos suicidas no “implanta” la idea ni induce a una persona a suicidarse. Por el contrario, poder hablar de aquello que genera sufrimiento puede disminuir el aislamiento y facilitar que la persona pida ayuda.

2- “¿Estás pensando en hacerte daño?” o “¿Alguna vez pensaste que no querías seguir viviendo?”. No hace falta tener una respuesta perfecta. Lo importante es abrir un espacio de escucha. No existe una señal única que permita predecir un suicidio. Sin embargo, hay cambios que deben llamar la atención, especialmente cuando aparecen de manera brusca o se combinan varios de ellos.

Entre ellos pueden encontrarse: aislamiento o retraimiento repentino, desesperanza intensa, expresiones como “no puedo más”, “soy una carga” o “no tiene sentido seguir”, cambios importantes en el sueño o el apetito, abandono de actividades que antes resultaban significativas, aumento del consumo de alcohol u otras sustancias, despedidas inusuales o entrega de pertenencias, cambios bruscos de conducta, antecedentes de intentos de suicidio, acceso a medios potencialmente letales, una crisis vital reciente acompañada de un deterioro marcado del estado emocional.

Una persona puede incluso mostrarse aparentemente tranquila después de un período de gran angustia. Por eso, no debe evaluarse el riesgo solamente por la apariencia externa.

3- ¿Si una persona dice “no quiero vivir más”, hay que tomarla en serio? Sí. Siempre. No corresponde responder con frases como “no digas pavadas”, “tenés todo para ser feliz”, “hay gente que está peor” o “lo decís para llamar la atención”. Aunque una expresión pueda parecer impulsiva o exagerada, merece ser escuchada. Una respuesta más adecuada puede ser: “Te escucho. Me importa lo que te está pasando. No tenés que atravesarlo solo/a. Busquemos ayuda”.

4- ¿Y si dice que no quiere ayuda? No hay que abandonar el contacto. Una persona puede rechazar inicialmente una consulta y, sin embargo, necesitar acompañamiento. Si existe riesgo inmediato, la prioridad es no dejarla sola y recurrir a una guardia o servicio de emergencia. La prevención no depende exclusivamente de que la persona pueda tomar decisiones en soledad: también implica que familiares, amigos, instituciones educativas, lugares de trabajo y servicios de salud puedan intervenir.

5- ¿Qué diferencia hay entre tener pensamientos de muerte y estar en riesgo suicida? No todo pensamiento relacionado con la muerte implica necesariamente un riesgo suicida inmediato. Pero todo pensamiento suicida debe ser evaluado. Los profesionales de salud mental valoran diferentes dimensiones: la intensidad y persistencia de las ideas, la existencia de un plan, el grado de intención, antecedentes de intentos, factores protectores, contexto familiar y social, consumo de sustancias, acceso a medios letales y otros elementos clínicos. Por eso, una frase aislada nunca debería utilizarse para determinar por sí sola el nivel de riesgo.

Qué nos dice el intento de suicidio

¿Un intento de suicidio significa que la persona realmente quería morir? No necesariamente. Un intento de suicidio expresa una situación de sufrimiento grave y debe ser tomado con absoluta seriedad, independientemente de cómo haya sido interpretado posteriormente por la persona o por su entorno. No corresponde calificarlo como “manipulación”, “llamado de atención” o “chantaje”. Incluso cuando existe una dimensión comunicacional o vincular, eso no elimina el riesgo ni el sufrimiento que motivó la conducta.

La escucha y el afecto son herramientas indispensables frente a una persona en riesgo

La escucha y el afecto son herramientas indispensables frente a una persona en riesgo

¿Qué puede hacer un familiar?

Hay cinco acciones fundamentales:

1. Acercarse.

No evitar a la persona por miedo a “decir algo incorrecto”.

2. Preguntar.

Hablar directamente sobre cómo se siente y si tuvo pensamientos de hacerse daño.

3. Escuchar.

Sin juzgar, discutir ni minimizar.

4. Acompañar.

Ayudar a establecer contacto con un profesional o servicio de salud.

5. Actuar frente al riesgo.

Si existe peligro inmediato, no dejar sola a la persona y solicitar asistencia urgente.

¿Qué no deberíamos decir?

Hay frases que, aunque se pronuncien con buena intención, pueden aumentar el aislamiento:

“Tenés que poner voluntad”.

“Pensá en tus hijos”.

“Hay gente con problemas mucho peores”.

“Eso es una etapa”.

“Lo hacés para llamar la atención”.

“Vos sos fuerte, vas a poder solo”.

Qué frases sí decir

“Estoy acá”.

“Te creo”.

“Quiero entender qué te está pasando”.

“Busquemos ayuda juntos”.

El suicidio se puede prevenir

"Sí. Definitivamente, el suicidio se puede prevenir. La prevención no consiste en una única intervención ni puede quedar exclusivamente en manos de psiquiatras o psicólogos. Requiere una estrategia integral que incluya salud, educación, familias, comunidad, medios de comunicación y políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los suicidios pueden prevenirse mediante intervenciones basadas en evidencia", señala la psiquiatra rosarina.

La prevención también implica disminuir el estigma, mejorar el acceso a la atención en salud mental, detectar tempranamente situaciones de riesgo y fortalecer las redes de apoyo.

Una pregunta puede cambiar una conversación Uno de los mayores desafíos es dejar de pensar el suicidio como un tema del que es mejor no hablar. El silencio no protege.

Preguntar no significa diagnosticar. Escuchar no significa asumir el rol de terapeuta. Acompañar no significa resolver el problema.

Significa algo mucho más sencillo y, a veces, decisivo: hacerle saber a una persona que su sufrimiento fue visto y que no tiene que atravesarlo sola.

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