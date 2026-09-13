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Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Un histórico convenio de reconocimiento recíproco suscripto por las federaciones provesionales de ambos países facilitará la movilidad y permitirá desarrollar proyectos

13 de septiembre 2026 · 12:01hs
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Los arquitectos argentinos podrán trabajar en Brasil sin revalidar su título.

Los arquitectos argentinos podrán trabajar en Brasil sin revalidar su título.

La arquitectura argentina dio un paso histórico hacia una mayor integración regional. La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y el Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) suscribieron un convenio de reconocimiento recíproco que facilitará la movilidad profesional temporaria entre Argentina y Brasil. El nuevo marco permitirá a profesionales de la arquitectura de ambos países ejercer temporalmente en el otro y desarrollar proyectos sin necesidad de revalidar su título.

El convenio establece un mecanismo de reconocimiento recíproco que permite a arquitectos y urbanistas ejercer temporalmente en el otro país sin revalidar el título. Para acceder a este régimen, se verificarán la matrícula y los antecedentes profesionales, mediante un intercambio de información entre las entidades de ambos países.

Para los profesionales argentinos, esto representa una nueva posibilidad de participar en proyectos en Brasil sin atravesar un proceso de revalidación del título. Del mismo modo, profesionales brasileños podrán acceder a estas posibilidades en Argentina, fortaleciendo la integración regional y ampliando las oportunidades de intercambio.

“Este convenio simplifica trámites y elimina barreras que hasta ahora dificultaban la movilidad entre Argentina y Brasil. Para nuestros profesionales, significa acceder a oportunidades de trabajo y participar en proyectos en el otro país a través de un procedimiento más ágil. Es un paso importante para integrar nuestras profesiones, facilitar el intercambio y ampliar las posibilidades de desarrollo a ambos lados de la frontera”, destacó César David Ray, presidente de FADEA.

Proyectos en ambos países

La iniciativa es el resultado de dos años de trabajo sostenido entre las instituciones de ambos países y de un amplio consenso federal dentro de FADEA, que reúne a 22 entidades profesionales de todo el territorio argentino, al que también se sumó el el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

“Este logro es también el resultado de una construcción federal. Las 22 entidades que integran FADEA pudieron consensuar una mirada común sobre la movilidad profesional y acompañar un proceso que hoy se transforma en una herramienta concreta para arquitectos y arquitectas de todo el país”, señaló Ana Poliotto, secretaria general de FADEA.

Del acto de firma participaron también, en representación de FADEA, Román Garabano, vicepresidente (Córdoba); Ramón Alberto Rojo, secretario de Asuntos Internacionales (Buenos Aires); María Leticia Martínez, secretaria de Asuntos Institucionales (Mendoza); Gabor Andrés Flandorffer Naller, secretario de Cultura (Salta); Marcelo Lamberto, representante del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (Santa Fe); y Diego Larrea, representante del Colegio de Arquitectos de Misiones (Misiones).

Un segundo paso: cooperación, cultura e intercambio

Las entidades también suscribieron una segunda iniciativa que quedó plasmada en una Carta de Intención destinada a profundizar los vínculos institucionales entre las entidades de ambos países.

Este acuerdo propone mantener una agenda permanente de cooperación mediante reuniones periódicas, tanto virtuales como presenciales, y promover acciones colaborativas de investigación y formación continua profesional.

Y también contempla programas de intercambio cultural y profesional, turismo técnico-profesional, patrimonial e histórico, proyectos interinstitucionales, publicaciones conjuntas y acciones destinadas a promover, fortalecer y desarrollar el ejercicio de la Arquitectura y el Urbanismo.

La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) reúne a las entidades profesionales de arquitectura de todo el país y fue la institución encargada de articular el consenso federal argentino.

Por su parte, el Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) es la entidad responsable de orientar, disciplinar y supervisar el ejercicio de la Arquitectura y el Urbanismo en Brasil.

La firma del convenio y, al día siguiente, de la Carta de Intención consolidan así una nueva etapa en la relación profesional e institucional entre Argentina y Brasil: más movilidad para ejercer, más intercambio para aprender y más cooperación para construir una arquitectura con fronteras cada vez más abiertas.

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