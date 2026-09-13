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Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

El apretón monetario y una mejora en el contexto externo tranquilizó por ahora el mercado del dólar. Expectativa por la tasa

13 de septiembre 2026 · 06:15hs
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El Ministerio de Economía logró contener un round de presión cambiaria.

El Ministerio de Economía logró contener un round de presión cambiaria.

Las últimas dos semanas se caracterizaron por la relativa tranquilidad en el dólar y la desaceleración de tasas, luego de un período de tensión. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que contrapuso ese relajamiento al freno de la actividad y la caída de la inversión.

En su último reporte financiero, el Cepa destacó la calma momentánea del dólar luego del rally de $ 90 entre junio y agosto, en el contexto de una peor estacionalidad de la balanza energética. En septiembre el BCRA mantuvo un ritmo de compras diarias promedio de u$s 15 millones, valor que, “si bien es significativamente menor a los meses previos”, podría recuperarse y permitir que en 2026 se supere el récord nominal de compras de 2024.

El centro de estudios apuntó que este mejor desempeño fue posible gracias a los dólares que ingresan por endeudamiento privado (préstamos y ON), el avance de Vaca Muerta y los altos precios de energía producto de la guerra en Irán. La mejora de los términos de intercambio elevó el saldo comercial.

Frente externo

Además, el mal desempeño de las importaciones brinda un mayor margen de maniobra: en el primer semestre cayeron 9,5% interanual en cantidades, arrastrada por los bienes de capital y sus piezas. “La caída de estos rubros está íntimamente relacionada con los datos de capacidad instalada industrial, que se encuentra estancada en la zona del 55% y 60% desde el inicio de la era Milei”, subrayaron.

Con este cuadro, los economistas del Cepa no ven descabellado pensar que el BCRA compre u$s 4.567 millones de acá a fin de año. De todos modos, advirtieron que la evolución de las encuestas y los resultados electorales en Brasil, Estados Unidos e Israel, podrían afectar las expectativas de devaluación. También es fuerte la demanda de las personas humanas.

La tasa

El gobierno también logró calmar el tipo de cambio con un apretó monetario entre junio y agosto. La tasa de caución, que a principios de julio se mantenía estable en 20% TNA, llegó a marcar 28,2% a mediados de agosto. Si bien a principios de septiembre retornó a la zona del 20%, la restricción generó secuelas. Por caso, la curva se “empinó” y los rendimientos se mantuvieron elevados para los mayores plazos.

Para el Cepa, la “discrecionalidad” que se guardó el equipo económico para “disparar los rendimientos de la noche a la mañana”, desincentivan las posiciones largas. Esto complica la estrategia de extender los plazos de la deuda en pesos.

Si bien agosto sostuvo tasas de interés positivas durante todo el mes por primera vez en el año, la desaceleración de la inflación podría abrir una ventana para bajarla. El último descenso “estructural” fue impulsado o a fines de febrero, mediante una flexibilización de las condiciones de liquidez.

La micro planchada

Esto hizo crecer el stock de crédito comercial pero no fue a financiar inversiones ni consumo sino pagos de sueldos, insumos, deudas previas y otras aplicaciones dirigidas a mantener en pie el negocio. “Los datos de formación bruta de capital del Indec convalidan esto: en el primer trimestre de 2026 cayó 11,3% interanual”, indicó el Cepa.

Así, la demanda de dinero no atraviesa lo que el BCRA anticipó como “proceso de remonetización”. Eso se debe a que la actividad marcha peor que lo esperado. El crédito tampoco tracciona por el lado del consumo ya que las familias atraviesan una crisis de morosidad. Por eso, apuntaron los economistas, Caputo buscó acelerar el proceso del subsidio de créditos hipotecarios.

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