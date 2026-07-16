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Francia vs. Inglaterra: cuándo es el partido que nadie quiere jugar en el Mundial

Los Galos y los Tres Leones jugarán el famoso partido por el 3º y 4º puesto tras ser eliminados en las semifinales. En esta nota, los detalles del partido

16 de julio 2026 · 15:48hs
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Francia e Inglaterra se enfrentarán en el partido por el 3º y 4º puesto del Mundial 2026.

AP

Francia e Inglaterra se enfrentarán en el partido por el 3º y 4º puesto del Mundial 2026.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium) en el partido por el 3º y 4º puesto del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido entre los Galos y los Tres Leones, en el que encuentro que nadie desea jugar en la Copa del Mundo.

Este partido característico de los mundiales define qué selección completa el podio, un logro que muchos equipos valoraron a los largo de los años. No obstante, quienes lo disputan son los dos vencidos en semifinales, en este caso Francia que cayó 2-0 ante España e Inglaterra que fue eliminada por Argentina, que se lo remontó por 2-1.

Por el lado del conjunto de Didier Deschamps, la expectativa para este Mundial era mucho mayor. De la mano de Kylian Mbappé, llegaron a Norteamérica con la ilusión de levantar otra Copa del Mundo, después de haber sido campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022.

Por su parte, los dirigidos por Thomas Tuchel quedaron en las puertas de la oportunidad histórica de disputar su segunda final, pero Argentina apareció sobre el cierre del encuentro para ahogar sus esperanzas.

A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra

El partido por el 3º y 4º puesto de la Copa del Mundo de 2026 entre Francia e Inglaterra se jugará este sábado 18 de julio, desde las 18 (horario en Argentina), en el Miami Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

>> Leer más: Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Dónde ver Francia vs. Inglaterra

La transmisión del encuentro entre Francia e Inglaterra a será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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