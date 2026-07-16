Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

La ciudad propone un recorrido gratuito por los sitios que marcaron la infancia de Lionel Messi, desde su barrio hasta el potrero donde empezó a jugar

El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra, ubicada en la intersección de Dr. Chapo y Chiola, en el corazón de barrio Saladillo, fue realizada por el muralista rosarino Javier Giménez y muestra al futbolista de niño entregándole la Copa del Mundo al jugador consagrado

Antes de convertirse en campeón del mundo, ganar ocho Balones de Oro y transformarse en uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi fue un chico que pasaba las tardes jugando a la pelota en las calles de la zona sur de Rosario . Ese camino, que comenzó mucho antes de Barcelona y de la selección argentina, hoy puede recorrerse a través del Circuito Messi , una propuesta turística que reúne los lugares más importantes de su infancia y adolescencia.

El recorrido invita a descubrir la ciudad desde la mirada del capitán argentino. Incluye el barrio donde creció, la escuela a la que asistió, los clubes donde dio sus primeros pasos, murales dedicados a su figura y el museo que exhibe algunos de sus objetos más valiosos.

El Circuito Messi es un recorrido autoguiado que reúne los espacios más representativos de la historia personal y deportiva del rosarino. La propuesta busca reconstruir el vínculo de Messi con la ciudad donde nació el 24 de junio de 1987 y a la que siempre vuelve para reencontrarse con sus afectos, lejos del ritmo de las grandes capitales del fútbol.

Son trece paradas distribuidas principalmente entre la zona sur y el centro de Rosario.

Toda la información sobre este actividad turística en la ciudad está disponible en este link.

El Museo del Deporte, una parada obligada

Uno de los puntos más destacados del recorrido es el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho 4800, a pocos metros de la casa donde creció Messi.

Además de repasar la historia de grandes deportistas santafesinos, el museo dedica un espacio exclusivo al capitán de la Selección.

Allí pueden verse el Balón de Oro y el Botín de Oro originales donados por el propio Messi, además de una réplica de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. La entrada es gratuita.

El barrio donde empezó todo

La Bajada, en la zona sur rosarina, es mucho más que el barrio donde vivió la familia Messi. Entre las calles Uriburu, Ayacucho, Sánchez de Thompson e Ibáñez todavía sobreviven muchas historias de aquellos años en los que Leo pasaba horas jugando con sus hermanos y amigos.

Los vecinos recuerdan el sonido permanente de una pelota golpeando el portón de su casa y hoy el barrio luce pintado de celeste y blanco, con murales, postes y cordones dedicados al capitán argentino.

El potrero donde nació el sueño

Uno de los sitios más emotivos del recorrido es El Campito. Allí, mucho antes de convertirse en profesional, Messi pasaba las tardes jugando al fútbol y andando en bicicleta.

Ese terreno fue recuperado por vecinos y amigos del barrio, que en 2018 lo transformaron en un club donde hoy cientos de chicos practican deportes y encuentran un espacio de encuentro comunitario.

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Los lugares que marcaron la infancia de Messi

El circuito también incluye otros sitios clave de la historia del capitán argentino:

Escuela Nº 66 General Las Heras , donde cursó la primaria.

, donde cursó la primaria. Club Abanderado Grandoli , donde jugó sus primeros partidos oficiales siendo apenas un niño.

, donde jugó sus primeros partidos oficiales siendo apenas un niño. Complejo Malvinas Argentinas , la escuela de fútbol infantil de Newell's.

, la escuela de fútbol infantil de Newell's. Estadio Marcelo Bielsa , el Coloso del Parque, escenario de sus primeros pasos con la camiseta rojinegra.

, el Coloso del Parque, escenario de sus primeros pasos con la camiseta rojinegra. Central Córdoba , donde también llegó a disputar encuentros infantiles.

, donde también llegó a disputar encuentros infantiles. Paseo de los Olímpicos , donde una placa recuerda su trayectoria.

, donde una placa recuerda su trayectoria. Monumento a los Mundialistas , que homenajea a las figuras rosarinas que hicieron historia con la Selección.

, que homenajea a las figuras rosarinas que hicieron historia con la Selección. Los murales dedicados a Messi distribuidos por distintos barrios de la ciudad.

Mucho más que un recorrido turístico

Más que una colección de lugares, el Circuito Messi propone contar la historia del chico que nunca dejó de sentirse rosarino. Cada parada reconstruye un fragmento de esa infancia que todavía permanece viva en la memoria de vecinos, amigos y entrenadores que compartieron con él sus primeros años.

Mientras el mundo sigue pendiente de cada partido del capitán argentino, Rosario ofrece la posibilidad de recorrer los escenarios donde comenzó una historia que terminó convirtiéndose en una de las más extraordinarias del deporte mundial.