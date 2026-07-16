La Capital | La Ciudad | Messi

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

La ciudad propone un recorrido gratuito por los sitios que marcaron la infancia de Lionel Messi, desde su barrio hasta el potrero donde empezó a jugar

16 de julio 2026 · 11:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El Circuito Messi en Rosario incluye murales. Esta obra, ubicada en la intersección de Dr. Chapo y Chiola, en el corazón de barrio Saladillo, fue realizada por el muralista rosarino Javier Giménez y muestra al futbolista de niño entregándole la Copa del Mundo al jugador consagrado

Antes de convertirse en campeón del mundo, ganar ocho Balones de Oro y transformarse en uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Messi fue un chico que pasaba las tardes jugando a la pelota en las calles de la zona sur de Rosario. Ese camino, que comenzó mucho antes de Barcelona y de la selección argentina, hoy puede recorrerse a través del Circuito Messi, una propuesta turística que reúne los lugares más importantes de su infancia y adolescencia.

El recorrido invita a descubrir la ciudad desde la mirada del capitán argentino. Incluye el barrio donde creció, la escuela a la que asistió, los clubes donde dio sus primeros pasos, murales dedicados a su figura y el museo que exhibe algunos de sus objetos más valiosos.

Qué es el Circuito Messi

El Circuito Messi es un recorrido autoguiado que reúne los espacios más representativos de la historia personal y deportiva del rosarino. La propuesta busca reconstruir el vínculo de Messi con la ciudad donde nació el 24 de junio de 1987 y a la que siempre vuelve para reencontrarse con sus afectos, lejos del ritmo de las grandes capitales del fútbol.

>> Leer más: Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia" en la semifinal

Son trece paradas distribuidas principalmente entre la zona sur y el centro de Rosario.

Toda la información sobre este actividad turística en la ciudad está disponible en este link.

El Museo del Deporte, una parada obligada

Uno de los puntos más destacados del recorrido es el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho 4800, a pocos metros de la casa donde creció Messi.

Además de repasar la historia de grandes deportistas santafesinos, el museo dedica un espacio exclusivo al capitán de la Selección.

Allí pueden verse el Balón de Oro y el Botín de Oro originales donados por el propio Messi, además de una réplica de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. La entrada es gratuita.

El barrio donde empezó todo

La Bajada, en la zona sur rosarina, es mucho más que el barrio donde vivió la familia Messi. Entre las calles Uriburu, Ayacucho, Sánchez de Thompson e Ibáñez todavía sobreviven muchas historias de aquellos años en los que Leo pasaba horas jugando con sus hermanos y amigos.

Los vecinos recuerdan el sonido permanente de una pelota golpeando el portón de su casa y hoy el barrio luce pintado de celeste y blanco, con murales, postes y cordones dedicados al capitán argentino.

El potrero donde nació el sueño

Uno de los sitios más emotivos del recorrido es El Campito. Allí, mucho antes de convertirse en profesional, Messi pasaba las tardes jugando al fútbol y andando en bicicleta.

Ese terreno fue recuperado por vecinos y amigos del barrio, que en 2018 lo transformaron en un club donde hoy cientos de chicos practican deportes y encuentran un espacio de encuentro comunitario.

>> Leer más: ¿Cábala de Messi? La impresionante coincidencia que descubrieron los hinchas en Instagram

Los lugares que marcaron la infancia de Messi

El circuito también incluye otros sitios clave de la historia del capitán argentino:

  • Escuela Nº 66 General Las Heras, donde cursó la primaria.
  • Club Abanderado Grandoli, donde jugó sus primeros partidos oficiales siendo apenas un niño.
  • Complejo Malvinas Argentinas, la escuela de fútbol infantil de Newell's.
  • Estadio Marcelo Bielsa, el Coloso del Parque, escenario de sus primeros pasos con la camiseta rojinegra.
  • Central Córdoba, donde también llegó a disputar encuentros infantiles.
  • Paseo de los Olímpicos, donde una placa recuerda su trayectoria.
  • Monumento a los Mundialistas, que homenajea a las figuras rosarinas que hicieron historia con la Selección.
  • Los murales dedicados a Messi distribuidos por distintos barrios de la ciudad.

Mucho más que un recorrido turístico

Más que una colección de lugares, el Circuito Messi propone contar la historia del chico que nunca dejó de sentirse rosarino. Cada parada reconstruye un fragmento de esa infancia que todavía permanece viva en la memoria de vecinos, amigos y entrenadores que compartieron con él sus primeros años.

Mientras el mundo sigue pendiente de cada partido del capitán argentino, Rosario ofrece la posibilidad de recorrer los escenarios donde comenzó una historia que terminó convirtiéndose en una de las más extraordinarias del deporte mundial.

Noticias relacionadas
Messi miró a Bellingham casi que advirtiendo lo que iba a suceder más tarde.

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

Tras el pase a la final, Messi dejó frases sobre la realidad económica del país, el legado de Maradona y la carga simbólica del duelo con Inglaterra

Messi, tras llegar a otra final de un Mundial: "Nunca me quise comparar con Diego"

Lionel Messi y un festejo único al final del partido histórico de Argentina ante Inglaterra.

Messi: "Duela a quien le duela, somos los mejores de los últimos cuatro años"

messi y lamine yamal, de una foto en una banera a la final del mundial 2026

Messi y Lamine Yamal, de una foto en una bañera a la final del Mundial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: Estás en todos lados

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: "Estás en todos lados"

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Los gremios estatales le pidieron al gobierno provincial que se mantengan las actualizaciones con sumas fijas para las categorías más bajas del escalafón

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí
Política

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Cómo llegó la bandera de Las Malvinas son argentinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a los jugadores argentinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas
Ovación

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: Piratas usurpadores
Política

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: "Piratas usurpadores"

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave
Policiales

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Excombatientes: No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas
La Ciudad

Excombatientes: "No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas"

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera
La Ciudad

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación
La Región

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026