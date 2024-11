Fórmula 1: Verstappen salió a bancar a Colapinto por el choque en Las Vegas

“Los expertos... deberían mantener la boca cerrada. No es nada fácil. Todo lo que haces al límite no es fácil” , sentenció el piloto neerlandés en conferencia de prensa tras finalizar la clasificación en un medio especializado.

>>Leer más: La tarde en que Las Vegas arruinó la gran ilusión de un nuevo campeón argentino de Fórmula 1

Argumentó: “Incluso si condujera un coche de carretera al límite en este circuito, tampoco es fácil. Y si no, que lo hagan ellos. Estar delante de la cámara suele ser ya una señal de que no pueden hacerlo por sí mismos, o de que ya no pueden hacerlo”.

Por su parte, las sesiones se están llevando a cabo con temperaturas por debajo de los 5 grados y eso dificulta los ítems comentados y la puesta a punto de las ruedas.

Por su parte, también explicó las dificultades que están teniendo todos por las condiciones del asfalto: “Nos está costando mucho poner los neumáticos a temperatura y cuando no tienes confianza en el coche, es aún más difícil”.