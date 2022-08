Final Four del Torneo Regional del Litoral: Caranchos cayó de local ante Crar

Desde el arranque Caranchos no quería desaprovechar ninguna oportunidad y a los 3 minutos buscó abrir el tanteador con un penal, pero la patada no fue exitosa. Ambos equipos no encontraban su juego y Crar cometía varios penales que Caranchos canjeaba por 3 puntos.

La Furia Blanca con una buena obtención en el lineout y de juego aéreo llegó a su primer try a través de Gonzalo Fraga (8 a 0). Los de Fisherton mientras pasaban los minutos iban construyendo su plan de juego, con obtención en el line, y en los puntos de contacto.

La oportunidad más clara para los rafaelinos fue un ataque donde tuvo en extrema defensa a los locales durante varias fases. Jugada que culminó con el try del descuento, y junto a la conversión exitosa ponía el tanteador 8 a 7. Pero inmediatamente después de esa jugada, Caranchos aprovechó el error de Crar y llegó a una nueva conquista de Fraga (13 a 7).

caranchos1.jpg

Los verdiblancos tuvieron varias chances, pero la férrea defensa de la Furia Blanca no le permitía descontar. En el cierre del primer tiempo Crar no encontraba su ritmo, en parte por errores propios, pero también por la presión rival. A su vez, Caranchos, aunque perdió el protagonismo sobre el final, construía sobre terrero firme.

En el arranque del complemento Crar logró quebrar varios tackles y apoyó debajo de las haches (13 a 14). A los 5 minutos el conjunto rafaelino volvió al try con una jugada idéntica donde Caranchos erró varios tackles (13 a 21). Caranchos sentía el cimbronazo: de pasar a ganar y dominar en el primer tiempo, se encontraba abajo y defendiendo.

Con el orgullo herido la Furia Blanca apeló a sus puntos fuertes, lineout y maul para sumar un nuevo try (18 a 21). Pero la alegría le duró poco: en el reinició Crar estiraba la diferencia con un nuevo try debajo de las haches (18 a 28). El local no se rendía y tras una patada a cargar y obtención Caranchos achicaba la diferencia gracias a Palena (23 a 28) pero no le alcanzaba y caían de locales.

Próxima fecha

3º fecha Final Four Segunda

Crar vs. Club Logaritmo

Jockey Club Vdo Tto vs. Los Caranchos

3º fecha Final Four Tercera

Gimnasia de Perg. vs. Regatas&Belgrano

Los Pampas vs Cha Roga RC

Posiciones: Crar y Los Caranchos 6; Jockey (VT) 5; Logaritmo 4

2º fecha Final Four Segunda

Los Caranchos 23-28 Crar

Club Logaritmo 22-14 Jockey Club Vdo Tto

2º Fecha Final Four Tercera

Cha Roga RC 53-3 Gimnasia de Perg.

Regatas&Belgrano 20-25 Los Pampas

Formaciones

Los Caranchos: 1. Delpino Ismael, 2. Tenca Tomas, 3. Espindola Maximiliano, 4. Banchero Lautaro, 5. Ramirez Juan Ignacio, 6. Massucco Franco, 7. Rossi Ignacio, 8. Gonzalez Juan Ignacio, 9. Kondratavicius Franco, 10. Bejer Ciro, 11. Fraga Gonzalo, 12. Bonardi Luca, 13. Palena Manuel, 14. Ordiz Manuel, 15. Gomez Abalos Agustin. Suplentes: 16. Cattaneo Lucas, 17. Tenca Franco, 18. Espinoza Froilan, 19. Echegaray Facundo, 20. Cerro Facundo, 21. Monzón Santiago, 22. Fava Bautista, 23. Maggio Federico.

Crar: 1. Rocchi Matias, 2. Zegaib Martin, 3. Zorun Gastón, 4. Ferrero Mariano, 5. Karlen Juan Cruz, 6. Mandrille Manuel, 7. Allasino Gian Marcos, 8. Aimo Facundo, 9. Appo Esteban, 10. Kersten Santiago, 11. Brown Ricardo, 12. Imvinkelried Juan Nicolas, 13. Francone Jose, 14. Sabellotti Leonardo, 15. Villar Bernardo. Suplentes: 16. Morales Gabriel, 17. Laorden Carlos, 18. Viotti Jonathan, 19. Gutierrez Nicolas, 20. Gutman Santiago, 21. Bocco Martin, 22. Albrecht Santiago, 23. Ferrero Mateo.

Árbitros: Federico Longobardi

Resultado final: 23 a 28.

Progresión: 1T 6 minutos penal de Ciro Bejer (CLC), 10' try de Gonzalo Fraga (CLC), (22' try Esteban Appo y conv. Santiago kerstens (Crar), 40' try de Gonzalo Fraga (CLC), 2T 43' try Manuel Mandrille y conv. Santiago Kerstens (Crar), 49' try Ricardo Brown y conv. Santiago Kerstens (Crar), 55' try Tomas Tenca (CLC), 57' try de Jonathan Viotti y conv. de Sanatigo Kerstens (Crar), 60' try de Manuel Palena (CLC).