Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol nacional e internacional

El "fundador y único propietario" de la plataforma ilegal fue apresado tras una extensa investigación judicial

El dueño de la web pirata Al ángulo TV fue detenido este miércoles en Paraná.

El creador de la web Al ángulo TV fue detenido este miércoles tras un allanamiento llevado a cabo en su domicilio en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La captura concretó un certero golpe a la piratería audiovisual en Latinoamérica , debido a que la página retransmitía los principales partidos de fútbol y las carreras de Fórmula 1.

Dentro de ese domicilio, “ las autoridades incautaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico , presuntamente utilizados para operar una red de difusión ilícita de contenidos deportivos sustraídos de programadores legales”, consignó Infobae.

Este sitio es considerado como uno de los principales operadores de piratería del país y Latinoamérica , por lo que el operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

La investigación marcó que “Al ángulo TV” gestionaba una estructura de 14 dominios espejo que replicaban los eventos deportivos transmitidos en directo , además de que recientemente había lanzado una aplicación para Android , lo que incrementó considerablemente el alcance de las retransmisiones.

futbol liberado.jpg

Efectivos de la DDI de San Isidro, en colaboración con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina de Paraná realizaron la detención de Alejo Leonel W., conocido en redes sociales como Shishi.

Cómo funcionaba Al ángulo TV

El expediente de la causa marca que tanto el sitio web como la aplicación estaban configurados para generar ingresos a través de publicidad informal. Esto exponía a los usuarios a poner sufrir riesgosas infecciones por robo de datos personales o malware.

Al respecto, la policía secuestró fondos almacenados en billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas utilizadas para administrar las ganancias de la actividad ilícita. El fundador mantenía cuentas activas en varias plataformas como Youtube y X.

Luego de confrontar públicamente a las autoridades y brindar notas de prensa, la investigación confirmó a Shishi como el fundador y único propietario de la página de transmisión clandestina.