Corre con la bandera argentina, llegó a la F3 y es parte de Red Bull: el sucesor de Colapinto

Mattia Colnaghi avanza en su sueño por llegar a la Fórmula 1. Quién es este piloto junior que busca seguir los pasos del pilarense

MP Motorsport confirmó a Mattia Colnaghi para la F3, además de que formará parte de Red Bull.

MP Motorsport , equipo de la Fórmula 3 , anunció que el italoargentino Mattia Colnaghi correrá con la escudería a partir de la próxima temporada y se unirá al programa del Red Bull Junior Team en 2026. El piloto de 17 años, nacido en Monza pero con madre argentina, corre con ambas banderas y sueña con seguir los pasos de Franco Colapinto .

El actual líder del Campeonato Eurocup-3 , que sumó cuatro victorias y dos podios en carreras esta temporada, continúa su camino al sueño máximo de alcanzar la Fórmula 1 , tal como lo hizo el pilarense y casualmente con el mismo equipo.

Además de alcanzar la tercera categoría de Fórmula, será incorporado a la estructura de Red Bull con la vista puesta en su desarrollo profesional para llegar en un futuro a la Máxima. “Estoy súper emocionado por la oportunidad que me brindan MP Motorsport y el Red Bull Junior Team. Participar en los fines de semana del Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad ”, confesó.

Al respecto, le agradeció a Helmut Marko , asesor de la escudería Red Bull Racing en Fórmula 1, y a la escudería austríaca por permitirle “demostrar sus habilidades en la FIA F3” mientras mantiene su lugar en el equipo de MP.

Nacido en Italia, pero criado en Argentina

A pesar de haber nacido en Monza, a solamente 10 minutos del histórico autódromo italiano, Mattia Colnaghi fue criado con varias costumbres argentinas, país con el que tiene fuertes lazos, todo gracias a su madre.

“Yo soy italoargentino. Mi argentino no es tan bueno, estoy tomando clases este año para aprenderlo bien, pero mi mamá siempre me enseña cosas argentinas. Tomo muchísimo mate aún estando en Italia, como arroz con leche y me gustan muchísimo las empanadas de carne”, confesó durante una entrevista con Olé a comienzos del 2025.

Durante esa misma nota, reveló que su madre es oriunda de la Patagonia y que su abuela todavía vive ahí, pero que también tiene familia en Buenos Aires, por lo que viaja “cada dos años por Navidad”.

En relación a su sentimiento por el país, aseguró: “Creo que es algo que siempre estuvo conmigo. Desde mis años en el karting, siempre me vi como italoargentino. Obviamente, como este año gané el campeonato, la gente se empezó a dar cuenta de que también era argentino”.

Tras los pasos de Franco Colapinto

Colnaghi admitió que, a pesar de haber nacido en Italia y cerca del autódromo de Monza, Ferrari es solamente “uno de los equipos que más le gustan” junto a Williams, por Colapinto, y Mercedes, por Hamilton.

En aquella oportunidad, fue consultado sobre la llegada del pilarense a Alpine y afirmó que alentaría “más a Franco” que a Kimi Antonelli, debido a que “su historia es más parecida” a la suya, además de que ambos comparten la doble nacionalidad italiana y argentina.

No obstante, su futuro podría traerle un serio dilema por delante si alcanza su máximo sueño, ya que debería elegir qué bandera llevar. “Para ser honesto, nunca lo había pensado. Lo voy a meditar”, expresó el joven Mattia.