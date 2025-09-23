Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El argentino se convirtió en el jugador más joven en superar los 2500 puntos de ELO. Puede transformarse en el gran maestro más joven de todos los tiempos

Faustino Oro es el líder del torneo "Prodigios y Leyendas" de ajedrez, que se disputa en Madrid.

El argentino Faustino Oro , que el 14 de octubre cumplirá 12 años, obtuvo la primera norma de las tres que son necesarias para convertirse en "gran maestro" , máximo título de ajedrez , en la antepenúltima ronda del torneo "Prodigios y Leyendas" que se desarrolla en Madrid .

El argentino está cerca de convertirse en el "gran maestro" más joven de la historia . Con 11 años, 11 meses y 9 días, tiene hasta el 10 de marzo para conseguirlo.

El récord es del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó la categoría a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Para conseguir la norma, necesitaba 6 puntos sobre 9 posibles. Oro lo hizo posible cuando todavía quedan dos rondas. Con ese puntaje, además, es el líder del torneo español.

Faustino Oro, tablas y récord

Otro logro de Faustino fue el de superar los 2500 puntos de ELO (puntaje del ranking del ajedrez), una cifra que jamás logró ajedrecista alguno, luego de que este martes hizo tablas, con piezas negras, frente al Gran Maestro cubano Omar Almeida Quintana.

El joven argentino, que reside en España, estuvo en Buenos Aires a mitad de año y en charla con el medio Infobae habló de sus ilusiones. “Mi sueño es ser campeón mundial. Lo he dicho varias veces. Pero eso es paso a paso. Primero deberé lograr el título de gran maestro", dijo.

"Lo más importante es que siga disfrutando de jugar, porque eso es lo que realmente vale”, añadió Faustino.

El torneo de Madrid, que tiene a Faustino en la primera posición, se desarrolla por el sistema round robín (todos contra todos), con tiempo de reflexión de 90 minutos más un adicional de 30 segundos.