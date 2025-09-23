La Capital | Ovación | ajedrez

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El argentino se convirtió en el jugador más joven en superar los 2500 puntos de ELO. Puede transformarse en el gran maestro más joven de todos los tiempos

23 de septiembre 2025 · 19:37hs
Faustino Oro es el líder del torneo Prodigios y Leyendas de ajedrez

Faustino Oro es el líder del torneo "Prodigios y Leyendas" de ajedrez, que se disputa en Madrid.

El argentino Faustino Oro, que el 14 de octubre cumplirá 12 años, obtuvo la primera norma de las tres que son necesarias para convertirse en "gran maestro", máximo título de ajedrez, en la antepenúltima ronda del torneo "Prodigios y Leyendas" que se desarrolla en Madrid.

El argentino está cerca de convertirse en el "gran maestro" más joven de la historia. Con 11 años, 11 meses y 9 días, tiene hasta el 10 de marzo para conseguirlo.

El récord es del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó la categoría a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Para conseguir la norma, necesitaba 6 puntos sobre 9 posibles. Oro lo hizo posible cuando todavía quedan dos rondas. Con ese puntaje, además, es el líder del torneo español.

Faustino Oro, tablas y récord

Otro logro de Faustino fue el de superar los 2500 puntos de ELO (puntaje del ranking del ajedrez), una cifra que jamás logró ajedrecista alguno, luego de que este martes hizo tablas, con piezas negras, frente al Gran Maestro cubano Omar Almeida Quintana.

El joven argentino, que reside en España, estuvo en Buenos Aires a mitad de año y en charla con el medio Infobae habló de sus ilusiones. “Mi sueño es ser campeón mundial. Lo he dicho varias veces. Pero eso es paso a paso. Primero deberé lograr el título de gran maestro", dijo.

>> Leer más: El niño rosense, Felipe Príncipe, se consagró campeón argentino de ajedrez

"Lo más importante es que siga disfrutando de jugar, porque eso es lo que realmente vale”, añadió Faustino.

El torneo de Madrid, que tiene a Faustino en la primera posición, se desarrolla por el sistema round robín (todos contra todos), con tiempo de reflexión de 90 minutos más un adicional de 30 segundos.

Noticias relacionadas
Ciro Armoa remata ante la marca del defensor de River y marca el tanto del empate para el Canalla.

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Alfonso Costamagna, finalista; Javier González, director del torneo de tenis, e Ignacio Novo, flamante campeón.

Tenis: Ignacio Novo se quedó con el premio mayor en el Pro Tour de Alcorta

una joven de 23 anos se convirtio en la presidenta de un club de futbol y quiere pelear por el ascenso

Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

El básquet femenino de Rosario estuvo muy bien representado por Náutico.

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Ver comentarios

Las más leídas

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo último

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Es la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. La crisis en salud mental se profundiza. Cuáles son las señales de alarma
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

La reserva de Central le puso muchas ganas y rescató un gran punto frente a River

Policiales
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

La Ciudad
Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Discapacidad: reclamo ante la Defensoría del Pueblo y anuncio de marcha federal

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

Solamente Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo