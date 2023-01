Facundo Medina protagonizó un tenso cruce con la prensa francesa por defender a Messi

Lens le ganó este domingo 3-1 a Paris Saint Germain , que no contó con el capitán de la selección argentina, y acortó la distancia en la pelea por el título en la Ligue 1.

"Yo no soy de hablar del rival, a ellos le faltó el mejor jugador del mundo, sin dudas, y Neymar también, pero nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y a partir de ahí tratar de hacer nuestro partido, más allá de qué jugador esté enfrente nuestro. Hoy se dio y ojalá sigamos de esta manera", dijo Medina tras el encuentro.

Además, tuvo un cruce con un periodista que le repreguntó por la ausencia de la "Pulga": "¿Todavía te queda dudas de que es el mejor?", retrucó el marcador central que integró la preselección del seleccionado albiceleste antes del Mundial de Qatar 2022.

En esa línea, remarcó: "Me parece que es una pregunta media rara la que me estás haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que no deje de jugar".

medina.mp4

Medina, de estar en la lista preliminar a ser un hincha más

El defensor está en la consideración del entrenador Lionel Scaloni, quien lo hizo debutar ya en la selección argentina jugando las Eliminatorias para el Mundial, e incluso tuvo ciertas esperanzas de estar en el Mundial, teniendo en cuenta que fue parte de la primera lista de jugadores que evaluó el DT, que finalmente se inclinó por otros defensores.

Consultado por cómo vivió Qatar 2022, Medina relató: "Tuve a mi familia acá conmigo para el Mundial, lo viví con ellos y fue algo increíble. Lo sufrimos, pero como todo hincha argentino más que contento por cómo se dio todo y por el grupo que se formó. La mayoría lo hicieron increíble y me pone contento porque jugaron conmigo la mayoría en las juveniles y eso me alegra un montón, ojala sigan de esa manera".