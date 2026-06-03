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Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Miguel Tudino, presidente a cargo de la Asociación Rosarina de Básquet tocó varios temas en el año del centenario.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

3 de junio 2026 · 18:06hs
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Miguel Tudino se hizo cargo de la presidencia de la Asociación Rosarina de Básquet.

Miguel Tudino se hizo cargo de la presidencia de la Asociación Rosarina de Básquet.

Miguel Tudino se hizo cargo de la presidencia de la Asociación Rosarina de Básquet, ya que Marcelo Turcato asumió ese rol en la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe. El ingeniero civil de 67 años tocó varios temas en un año especial.

El presidente a cargo de la ARoB dijo: “Lo más interesante de esta nueva responsabilidad es que el grupo de consejeros que siempre hemos tenido en la Asociación. Bajo la dirección de Marcelo Turcato, siempre tuvimos una visión común de lo que queríamos y somos un grupo homógeneo. Eso nos permitió responder uniformemente a todas las problemáticas y desafíos. Pasamos de tener 3035 clubes a más de 70. Ese crecimiento refleja los fundamentos que guían nuestro trabajo: ampliar la base de la pirámide para valorar el deporte amateur por su capacidad formativa, su impacto social positivo, y reforzar el papel que cumplen en forma imprescindible todas las instituciones que forman parte de la Asociación”.

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El crecimiento de la Rosarina de Básquet junto a la Federación

Tudino continuó: “Considero que el crecimiento de la ARob y su peso en Santa Fe fueron lo impulsó que otras asociaciones vieran en Turcato quien podía devolver a la Federación su rumbo fundacional y volver a estar en la Confederación Argentina de Básquetbol. Como vicepresidente, asumí ahora la responsabilidad de conducir la Asociación, imaginando que por muchos años, Federación y Asociación, seguiremos el mismo camino. Ya que transitamos los mismos ideales y también estamos seguros que los fondos que se destinan desde provincia hacia las entidades deportivas van a tener un destino sumamente positivo para todos los clubes de la provincia de Santa Fe”.

“Mantenemos el rumbo trazado porque formamos el mismo equipo de dirigentes, trabajamos en conjunto y nos apoyamos mutuamente. La colaboración es abundante, desinteresada y gratuita. Por eso la responsabilidad no recae sobre mí individualmente ya somos un grupo solidario que sabe a dónde quiere llegar”, añadió.

También habló de lo que significa ser cabeza de grupo: “Lo más crucial y complicado al ejercer el liderazgo es estar a la altura de los intereses de los clubes y las instituciones sociales, garantizando que la juventud y el deporte tengan un horizonte. Debemos evitar que los chicos estén en la calle y lograr que participen en los clubes. Sin embargo, la actual situación económica del país dificulta enormemente mantener las entidades, y vemos cómo los dirigentes se esfuerzan al máximo para sostener estas actividades”.

“Dentro de las cosas más interesantes y más lindas que hemos hecho fue poder crecer también en el entorno geográfico, porque ya Regatas de San Nicolás se sumó a la Rosarina. Eso siempre sin tener voluntad ni intenciones de quitar clubes de otras asociaciones. Sino crecer para aquellos que puedan decidir con una idea de regionalizar”, comentó Tudino.

“Otras cuestiones que nos ponen contentos es que este año viviremos el centenario y para eso nos estamos preparando desde lo estético con manual de marca y rediseño de todo lo que hacemos con la colaboración de Javier Armentano. También agradecer a todos los directivos porque cada uno de ellos desarrolla una actividad específica, designan árbitros, están en la programación y en la coordinación. Además, hemos retomado como en otros tiempos, la dirección deportiva. En este caso con un especialista como es Gonzalo Pastorino con quien vamos a emprolijar algunas cosas que habíamos dejado de atender”.

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La seguridad en los espectáculos y los árbitros

Respecto a la seguridad en los espectáculos y los árbitros manifestó: “estamos transitando en principio en un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia que va a acompañar con efectivos policiales en cada estadio donde se juegue un partido importante. Y eso seguramente va a redundar en orden y en tranquilidad. Pero también nos ocupamos sobre la mejora en el tema de los arbitrajes. Para eso tenemos que prestar atención a la formación de nuestros árbitros, su evaluación y acompañarlos a superar lo que necesiten en cuanto a aprendizaje y capacitación, siempre respaldados por el Instituto de Capacitación CAB, único autorizado a brindar este tipo de programas”.

Sobre el apoyo económico a los clubes Tudino fue contundente: “la principal acción es no cobrarle a los clubes anualmente nada. Solamente cobramos una inscripción anual a los jugadores, que es lo que le permite a la ARoB mantener todos sus gastos y mantener todos sus servicios. Todas las comisiones de los clubes pueden desarrollar sus actividades para colaborar y ayudar con su club, tanto sea para la infraestructura y el desarrollo de la actividad, sin tener que, en ese aspecto, ocuparse de ningún gasto que ocasione la Asociación. Después, aquellos fondos que puedan venir desde los organismos del Estado que tengan destino al deporte, no pasarán por la Asociación. Directamente irán a los fondos de los clubes y eso les permitirá manejarse con libertad y poder tener un presupuesto que colabore con los gastos de los clubes.

La relación con la Confederación Argentina de Básquet

El actual presidente de la ARoB continuó: “desde hace muchos años tuvimos intenciones con nuestro director Amormino, muy vinculado a la educación pública, de acercar a los chicos de las escuelas y los barrios a los playones que se construyeron durante todos estos años. Conversando con los docentes, llevando material y pelotas para jugar al básquet, o por lo menos que conozcan la disciplina e intentar con eso encontrar voluntades para la práctica de este deporte”.

“Con la Confederación Argentina de Básquetbol tenemos la mejor relación en muchísimos años. Esa puerta la abrió Turcato y estamos disfrutando de la posibilidad de tener siempre su apoyo. Ellos siempre están atentos para darnos una mano. Por ejemplo, en la categorización de nuestros árbitros, han tenido una mirada muy positiva y cada vez quele hicimos algún tipo de recomendación o atención han sido muy dinámicos en resolver la cuestión”, reflexionó.

Finalmente, Tudino dijo que “el éxito del básquetbol regional radica en el trabajo colectivo. Para honrar su centenario, es vital aplicar estos tres pilares: continuidad institucional respetando el legado, liderazgo rotativo para renovar fuerzas y constancia grupal por encima de personalismos”.

La trayectoria y la vida de Miguel Tudino

"Jugué en Provincial (1968/69) bajo el entrenador Le Bhian, y luego en el Superior de Comercio con el profesor Venturi, donde además disfruté de jugar con Mario Estevez, Félix Seni y otros jugadores destacados".

"No seguí la carrera deportiva, pero sí tuve cuatro hijos (tres varones y una niña), de los cuales tres practicaron basquetbol en el Provincial. Así, mantuve una relación cercana con la disciplina y sus dirigentes, siempre como padre colaborador".

"Dos de mis hijos no continuaron mucho tiempo jugando al básquet, pero uno de ellos sí, y sigue haciéndolo con más de 40 años ya que es un apasionado. Eso me llevó a conocer no solo gente de Provincial, sino también de hermosos clubes como Banco Nación y Fortín Barracas. También tuve muy buena relación con gente del Club Belgrano, de Sportivo Federal y en él a dos grandes dirigentes como Luisa y Miguel Chacón".

"Además conocí Edison, no solo desde el Básquet, sino porque fui vecino muchos años del Barrio Industrial. Y finalmente también me acerqué al Club Universitario y lo pude conocer desde adentro. Todas instituciones verdaderamente fundacionales y señeras de esta ciudad, lo que me permitió tomar un cariño muy particular por el deporte y por el esfuerzo que realizan todos los dirigentes que llevan adelante estas instituciones, a estas sociedades civiles en la Ciudad y la Región.

"En 2008/2009, mientras colaboraba en Fortín Barraca con Eduardo Ossia y Jorge Arroyo, también dirigentes increíbles, fabricamos un gran parrillero para realizar fiestas del club y con la recaudación mejorar su infraestructura. En esos días nos visitó Marcelo Turcato, a quien conocía de mucho antes, pero había dejado de ver por trabajo. El me invito a acercarme a la Asociación Rosarina para compartir mates o un café, y conversar sobre básquet y nuestras experiencias positivas y de las otras también. Así comencé a participar en comisiones y asumir responsabilidades en la Asociación, aunque mis constantes mudanzas laborales a distintas ciudades del país interrumpían mi presencia".

"Vivo en Timbúes hace mas de 30 años, nací en Rosario, estudié en Rosario, pero trabajé muchos años en Puerto General San Martín, donde también conocí sus instituciones. Timbúes y su Club Timbuense realizaron un gran esfuerzo para ingresar con mucha fuerza a la Rosarina lo que me llena de orgullo. Eso me permitió retomar un poco el camino de la participación en la institución y así fue como fui ocupando distintos lugares en la Comisión".

Representantes de la Rosarina estuvieron en un congreso de dirigentes

La Asociación Rosarina de Básquetbol estuvo presente en el 2º Congreso para Dirigentes Deportivos de la Provincia de Santa Fe. El mismo se desarolló en el La Redonda, el la capita de la provincia, los días 29 y 30 de mayo pasado.

Participaron más de 350 dirigentes de toda la provincia, quienes compartieron distintas exposiciones, charlas y talleres, a cargo de profesionales del deporte, autoridades provinciales y nacionales, además de deportistas destacados.

Como ocurrió en 2025, la Asociación estuvo representada por Ricardo Bottura, Juan Pablo Rodríguez, Sabas Stenta, Matías Suárez, Mario García y el Dr. Ricardo Machuca González.

Se abordaron distintos temas y problemáticas, como política deportiva nacional, deporte de alto rendimiento, violencia en las relaciones deportivas, control y fiscalización de las entidades deportivas, el atleta de alto rendimiento, instituciones deportivas como asociaciones civiles, manejo de datos dentro de la organización, la profesionalización y financiamiento de los clubes. Además se realizó una presentación de los próximos juegos Suramericanos 2026.

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