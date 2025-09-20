La Capital | Ovación | Duendes

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior de rugby

El equipo de Las Delicias perdió con Jockey Club en Córdoba en el alargue, luego de haber empatado 24 a 24. Estudiantes de Paraná, también afuera.

20 de septiembre 2025 · 18:07hs
Gran partido en Córdoba entre Jockey Club y Duendes. El Fantasma lo llevó al alargue y no pudo llegar a la final.

Gran partido en Córdoba entre Jockey Club y Duendes. El Fantasma lo llevó al alargue y no pudo llegar a la final.

Duendes se quedó sin final del Torneo del Interior de rugby. Dio pelea y tuvo en jaque a Jockey Club de Córdoba de visitante, pero cedió en el suplementario 41 a 27, tras haber igualado 24 a 24. Y no habrá representantes del Regional del Litoral en la final, ya que también cayó Estudiantes de Paraná.

Jockey parecía capaz de hacer pesar rápido la localía y sacó una ventaja apreciable de 17 a 3, que Duendes recién pudo remontar en un gran final del primer tiempo con dos tries, para irse al descanso 17 a 17, de Martín Pellegrino y Valentino Dicapua, convertidos por Giuliano Francescangeli.

La acción siguió muy intensa al inicio del complemento, cuando Jockey volvió a sacar ventaja con un try 24 a 17, pero enseguida llegó la respuesta con el try y conversión de Francescangeli.

Desde ahí, fue media hora de lucha intensa donde no pudieron volver al ingoal y hubo que recurrir al suplementario, en dos tiempos de 10'.

>>Leer más: Duendes siguió y Jockey Club se quedó

Duendes lo llevó al suplementario

El tanteador se movió y equilibró de entrada con sendos penales (de nuevo Francescangeli), pero enseguida Jockey marcó un try y se fue al nuevo descanso 34 a 27. En el inicio del complemento, los cordobeses definieron la serie con otro try, y un definitivo 41 a 27.

Duendes formó con Mateo Negroni, Bernardo Lis, Federico Bautista, Lorenzo Colidio, Federico Ciancio, Ignacio Gandini, Matías Landi, Giuliano Buffarini (c), Valentín Larrazábal, Valentino Dicapua, Marcos Simioni, Gino Dicapua, Martín Pellegrino, Santiago Cáceres y Giuliano Francescangeli.

En tanto, Marista de Mendoza dejó afuera al otro representante del Litoral, Estudiantes de Paraná, al vencerlo por 33 a 24.

Noticias relacionadas
Argentino es el mejor equipo del país en fútbol playa y el año que viene jugará la Libertadores

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

El equipo de fútbol playa de Central, que está cumpliendo una gran campaña en la Liga Argentina.

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estimulo economico para salvarse

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

la alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Lo último

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

Fútbol Playa: Argentino ya tiene las fechas para jugar la Copa Libertadores en la arena en 2026

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario y el mayor botín se encontró en un departamento del centro. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo