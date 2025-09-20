La Capital | Ovación | Fútbol Playa

El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Central salió campeón este año en el Torneo Federal de fútbol playa, organizado por el Consejo Federal y ahora juega en la Liga Argentina.

20 de septiembre 2025 · 19:11hs
El equipo de fútbol playa de Central

El equipo de fútbol playa de Central, que está cumpliendo una gran campaña en la Liga Argentina.

El fútbol playa de Central tomó la decisión de no participar en el torneo de regular de AFA. Los altos costos que demandan viajar cada dos semanas estaban por encima del presupuesto que tiene la disciplina. Vale recordar que en 2017, los canallas llegaron a jugar la final de la Copa Libertadores la cual perdieron ante Vasco Da Gama.

Su último año en el torneo de AFA fue en la primera división en 2024 donde finalizó en el octavo puesto en un torneo que contó con diez equipos.

Central fue campeón en el Torneo Federal

Pero en marzo de este año, los auriazules obtuvieron el título en el Torneo Federal, que organizó el Consejo Federal de AFA, al vencer en la final a Sol de Mayo de Viedma por 8 a 6.

En el partido por el título, Darío Quiles Correa, goleador del torneo, anotó cuatro tantos. Pablo Guacci señaló dos. Mientras que las conquistas restantes fueron de Facundo Oroño y Francisco Valenziano.

El rival del encuentro decisivo debía ser El Decano de Ituzaingó, pero imprevistamente retornó hacia Corrientes. En sus redes sociales publicó que se retiró del torneo por un motivo que prefiere no revelar por una “cuestión de privacidad”.

El Decano había accedido a la final al vencer en las semifinales a Fátima de Formosa por 7 a 3.

Por esa razón, el conjunto canalla enfrentó al mismo adversario de la semifinal, Sol de Mayo, al que había superado en esa instancia por 6 a 5.

Ahora los canallas juegan en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central en la actualidad está compitiendo con muy buenos resultados en la Liga Argentina. Que es un torneo no oficial, que demanda menos gastos y que le permite estar en competencia a varios jugadores.

El plantel está compuesto por: Lucas Acciari, Mauricio Alvarez, Luka Arteta, Juan Pablo Brunet, Federico Chieu, Giordano Citta, Joaquín Colaza, Jairo Gauna, Manuel González, Pablo Guacci, Javier Mastroberardino, Mateo Mendoza, Víctor Morel, Joel Ojeda, Facundo Oroño, Darío Quiles, Emilio Rigotti, Ignacio Rojas, Franco Suárez, Claudio Urruti, Francisco Valenciano y Valentino Verona. EL técnico es Andrés Arteta.

La incautación se dio en seis allanamientos en distintos barrios de Rosario y el mayor botín se encontró en un departamento del centro. Efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas
Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Duendes dio pelea pero se quedó sin final en el Torneo del Interior

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Policiales
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño en la previa de una fiesta electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

La Ciudad
El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo