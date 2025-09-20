El fútbol playa de Central viene pisando sobe arena firme en la Liga Argentina

Central salió campeón este año en el Torneo Federal de fútbol playa, organizado por el Consejo Federal y ahora juega en la Liga Argentina.

El equipo de fútbol playa de Central, que está cumpliendo una gran campaña en la Liga Argentina.

El fútbol playa de Central tomó la decisión de no participar en el torneo de regular de AFA. Los altos costos que demandan viajar cada dos semanas estaban por encima del presupuesto que tiene la disciplina. Vale recordar que en 2017, los canallas llegaron a jugar la final de la Copa Libertadores la cual perdieron ante Vasco Da Gama.

Su último año en el torneo de AFA fue en la primera división en 2024 donde finalizó en el octavo puesto en un torneo que contó con diez equipos.

Pero en marzo de este año, los auriazules obtuvieron el título en el Torneo Federal, que organizó el Consejo Federal de AFA, al vencer en la final a Sol de Mayo de Viedma por 8 a 6.

En el partido por el título, Darío Quiles Correa, goleador del torneo, anotó cuatro tantos. Pablo Guacci señaló dos. Mientras que las conquistas restantes fueron de Facundo Oroño y Francisco Valenziano.

El rival del encuentro decisivo debía ser El Decano de Ituzaingó, pero imprevistamente retornó hacia Corrientes. En sus redes sociales publicó que se retiró del torneo por un motivo que prefiere no revelar por una “cuestión de privacidad”.

El Decano había accedido a la final al vencer en las semifinales a Fátima de Formosa por 7 a 3.

Por esa razón, el conjunto canalla enfrentó al mismo adversario de la semifinal, Sol de Mayo, al que había superado en esa instancia por 6 a 5.

Ahora los canallas juegan en la Liga Argentina

El fútbol playa de Central en la actualidad está compitiendo con muy buenos resultados en la Liga Argentina. Que es un torneo no oficial, que demanda menos gastos y que le permite estar en competencia a varios jugadores.

El plantel está compuesto por: Lucas Acciari, Mauricio Alvarez, Luka Arteta, Juan Pablo Brunet, Federico Chieu, Giordano Citta, Joaquín Colaza, Jairo Gauna, Manuel González, Pablo Guacci, Javier Mastroberardino, Mateo Mendoza, Víctor Morel, Joel Ojeda, Facundo Oroño, Darío Quiles, Emilio Rigotti, Ignacio Rojas, Franco Suárez, Claudio Urruti, Francisco Valenciano y Valentino Verona. EL técnico es Andrés Arteta.