Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

La resolución se dictó sobre un producto en particular por no cumplir con el Código Alimentario, por lo que el artículo se considera adulterado

La Assal prohibió una leche en polvo por ser un riesgo para la salud

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), que depende del Ministerio de Salud de la Provincia, es el organismo encargado de promover la seguridad de los procesos alimenticios en cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria de los productos que llegan a todos los santafesinos.. La entidad interviene prohibiendo productos que puedan ser riesgosos y aprobando aquellos que cumplen con los estándares sanitarios.

Es así como, en las últimas horas, la Assal prohibió una leche en polvo en todo el territorio provincial por no cumplir con el código alimentario argentino. Al representar un riesgo para la salud de los ciudadanos, la Assal determinó su prohibición en “la tenencia, transporte, comercialización y exposición del producto en todo el territorio provincial”.

La Assal prohibió la leche en polvo entera fortificada con vitamina A y D Libre de Gluten de la marca Mundo Lácteo. Específicamente al producto elaborado por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 2104-005711, con Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº 04-075076.

Dicha decisión se determinó luego de que la Assal verificara en las pruebas de laboratorio que el valor de la materia grasa se encuentra por debajo del mínimo establecido por el Código Alimentario Argentino,

En este sentido, la Agencia brindó la información del producto, a los fines de alertar a la población con la información precisa:

Marca: Mundo Lácteo.

RNE Nº: 04-005711.

RNPA Nº: 04-075076.

Lote: 24062025.

Vencimiento: 24/06/2026.

Razón social: CDMCBA S.R.L.

Domicilio: Calle Pública S/N – (Alt. Ruta E53 Km. 10) Bº Residencial Rural, Estación Juárez Celman, Córdoba.

