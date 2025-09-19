La Capital | Ovación | Mundial

Diego Placente dio la lista para el Mundial de Chile con un jugador de Newell's

Valentino Acuña es el único representante de los clubes de la ciudad que fue citado por el DT de la sub-20, Diego Placente. También están los exleproso Mateo Silvetti y Tomás Pérez

19 de septiembre 2025 · 11:59hs
Valentino Acuña será parte del Mundial de Chile que comenzará a fin de mes.

Valentino Acuña será parte del Mundial de Chile que comenzará a fin de mes.

Luego de la negativa de los clubes europeos, Diego Placente, técnico de la selección argentina sub-20, confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Entre los nombres elegidos el único que sobresale representando a los equipos de la ciudad es Valentino Acuña, de Newell's. También aparecen los nombres de exleprosos como Mateo Silvetti (Inter Miami) y Tomás Pérez (Porto).

La nómina incluye a siete futbolistas que militan en el exterior, pero tiene bajas de relevancia. Tal como se esperaba, algunas figuras no estarán presentes, ya que sus clubes no los cedieron: este es el caso de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), quienes se perderán el certamen.

En tanto, los siete futbolistas del exterior convocados son: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto y exleproso), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami y ex-Newell's) y Gianluca Prestianni (Benfica).

>>Leer más: Valentino Acuña y su primer gol en Newell's - Rosario

Además, Placente citó a Valentino Acuña, una de las jóvenes promesas con las que cuenta la entidad del Parque y que ya tuvo participación en la primera división.

Calendario de la selección argentina

La Selección Argentina, ganadora de seis títulos mundiales de la categoría, integrará el Grupo D junto a Cuba, Australia e Italia. Todos sus partidos de la fase inicial se disputarán en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso:

  • 28 de septiembre: vs. Cuba
  • 1° de octubre: vs. Australia
  • 4 de octubre: vs. Italia

La lista de convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos)
  • Valente Pierani (Estudiantes)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

  • Tomás Pérez (Porto)
  • Milton Delgado (Boca)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS

  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
  • Ian Subiabre (River)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Maher Carrizo (Vélez)
