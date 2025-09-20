La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: domingo nublado, fresco y con ráfagas tras la tormenta del sábado

Será un arranque de semana con amplitud térmica pronunciada, que oscilará entre los 8 y los 23 grados entre las mañanas y las tardes

20 de septiembre 2025 · 22:16hs
El domingo se presenta nublado

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El domingo se presenta nublado, fresco y con ráfagas.

Tras finalizar la jornada del sábado con alerta naranja por tormentas fuertes, el domingo se mantendrá nublado, con ráfagas y descenso de temperatura a partir de la rotación del viento hacia el sector sur. Será un arranque de semana con amplitud térmica pronunciada, que oscilará entre los 8 y los 23 grados entre las mañanas y las tardes.

La primavera arrancó con todo: abundantes precipitaciones, humedad y baja presión atmosférica, que de a poco comenzó a restablecerse a valores aceptables para esta época del año.

La tormenta se anunció por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como un aviso a corto plazo, dentro de un alerta naranja, renovado con el transcurrir de la tarde del sábado.

Durante la madrugada de este domingo el viento giró al sector sur y comenzó a soplar con una velocidad que osciló entre los 42 y los 50 kilómetros por hora en forma de rachas de viento, evento que sirvió para comenzar a despejar los nubarrones.

>>Leer más: Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Esa misma situación meteorológica se mantendrá durante toda la jornada domincal hasta la noche, cuando el viento gire otra vez hacia el suroeste, ya sin ráfagas.

La temperatura a lo largo del día se ubicará en una mínima de 11 grados y una máxima de 19. El sol volverá a asomarse recién durante la mañana del lunes, donde se esperan 13 grados durante la mañana (tras una madrugada de 9) y una máxima de 23 durante la tarde, con leve descenso hacia la noche.

Esa será la constante a lo largo de toda la semana, marcada por una amplitud de valores térmicos.

