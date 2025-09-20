La Capital | La Ciudad | alerta

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

Se esperan lluvias fuertes y vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Las principales recomendaciones a tener en cuenta

20 de septiembre 2025 · 18:16hs
La ciudad, otra vez bajo alerta naranja por tormentas.

Rosario y la región atraviesan un panorama climático inestable este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó, hacia la tarde de este sábado, el alerta naranja por tormentas para la ciudad y alrededores. También se esperan vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

El pronóstico del SMN prevé tormentas fuertes para la noche de este sábado, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h, que pueden estar acompañados por ráfagas de hasta 50 km/h. En concreto, el parte del organismo nacional indica: "El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm (milímetros), pudiendo ser superados en forma puntual".

Se estima que la tormenta cese hacia el domingo, aunque el cielo estará nublado durante casi todo el día y la temperatura tendrá un descenso considerable ya que la mínima será de 11º y la máxima no pasará de los 19º. Además, se prevé que continúen los vientos desde el sur con ráfagas.

Recomendaciones ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta meteorológico, salvo que sea necesario. En ese caso es necesario actuar con mayor precaución a la hora de estacionar vehículos cerca de los árboles en la vía pública. También es importante mantener a los animales domésticos dentro de lugares protegidos.

>> Leer más: Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

A la hora de salir de casa hay que evitar el contacto con columnas de alumbrado, cables de cualquier tipo o cajas de luz. Las autoridades locales recomiendan comunicarse con el teléfono gratuito 103 de Protección Civil para hacer cualquier reclamo por problemas derivados de la tormenta. También es posible enviar solicitudes a través de MuniBot, la plataforma de Whatsapp de la línea 341-5-440147.

Por otra parte, el municipio sugiere las siguientes medidas de prevención antes de una tormenta:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar los residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de las veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas.
  • Limpiar las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.
