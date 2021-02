Estrenos y algunas dudas en el Newell's de Frank Kudelka para enfrentar a Vélez

Y abajo está la otra gran duda: ¿Llegará Santiago Gentiletti? El defensor arrastra algunos problemas que lo llevan a entrenar diferenciado por lo que, a esta hora, está más afuera que adentro del once. Si no llega el experimentado zaguero, la dupla sería Capasso-Cabral. De esta manera haría su estreno Yonathan Cabral, el único refuerzo rojinegro hasta el momento, y también Manuel Capasso, el ex Platense que todavía no tuvo minutos en el verde césped. Una probable formación tentativa para visitar a Vélez, el sábado a las 19.20, sería con: Aguerre; Nadalín, Capasso, Cabral y Bíttolo; Cacciabue, Pablo Pérez y Rivero; Maxi Rodríguez; Cabrera y Scocco.