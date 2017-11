El año que viene habrá elecciones en el club de Arroyito y varias agrupaciones ya comenzaron a discutir ideas. El oficialismo por ahora evitó hablar de candidatos y adujo que todas las energías están en "mejorar el presente deportivo". Igual los principales integrantes de la comisión directiva reconocieron que "este camino debe tener continuidad"

¿Cuándo se van a poner a hablar de política?

Sería una irrespetuosidad en este mal momento deportivo hablar de lo político. Creo que para eso todavía hay tiempo. Incluso estamos formando dirigentes a futuro. Pero ese es un debate que se tiene que dar más adelante porque hoy como dirigentes estamos obligados a mejorar la parte deportiva (Carloni).

Siento y estoy convencido de que este camino tiene que tener continuidad. A diferencia de la política macro, el dirigente de fútbol no hace carrera. Y nosotros lo que intentamos hacer, si estamos convencidos de una idea y de un proyecto, es involucrar a otros. Por eso hablamos de gestionar a largo plazo. Por supuesto que de nuestra parte vamos a tratar que el proyecto, con los mismos intérpretes, tenga una continuidad. Estamos convencidos de la continuidad del proceso y debe ser la primera vez en mucho tiempo en el que van tres años de gestión y no renunció ningún dirigente (Cefaratti).

¿Y cuándo va a ser el momento de hablar de candidaturas?

Yo creo que el socio lo que hoy quiere escuchar es cómo resolvemos el tema deportivo (Carloni).

No es que seamos evasivos en las respuestas, pero a nosotros nos eligieron para gobernar durante cuatro años y para hacernos responsables cuando las cosas no están saliendo, como en este momento. Y ponernos a hablar de estos temas me parece una falta de respeto a la gente. Sí va a llegar el momento en el que tendremos que ponernos a dialogar y de hecho lo hacemos en charlas informales. Pero hasta aquí no hubo una instancia formal como comisión directiva ni como Foro en el que nos hayamos puesto a discutir estas cuestiones (Cefaratti).

Ocurre que Central es un club con una vida política intensa y desde el primer día del año próximo ya se empezará a hablar de las elecciones.

Sí, pero nosotros antes de llegar al club prometimos una institución previsible, confiable, seria, sólida y que pelee campeonatos y me parece que en tres años hemos reflejado todas esas cosas (Cefaratti).

Pero uno supone que el oficialismo se va a presentar, con los nombres que sea.

Este proyecto va a continuar, después veremos con qué intérpretes (Carloni).