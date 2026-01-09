Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

La joven de San Lorenzo Eugenia Rolón chocó con su auto y cuando le hicieron el examen de alcohol en sangre dio positivo

La militante libertaria oriunda de San Lorenzo Eugenia Rolón , quien mantiene estrecha relación con el equipo de comunicación del presidente Javier Milei, se vio involucrada en un grave siniestro vial en una localidad de la costa atlántica bonaerense: perdió el control del automóvil que manejaba, ascendió a la vereda y chocó contra un poste de luz. El incidente escaló a la categoría de escándalo cuando el examen de alcoholemia al que tuvo que debió someterse dio positivo : 1,89 gramos de alcohol en sangre fue lo que registró el instrumento de medición.

Todo se amplificó también porque la joven es pareja de Iñaki Gutiérrez, uno de los principales asesores de Milei en materia de comunicación digital, a quien acompaña desde antes de ser presidente.

La pregunta que se dispara inmediatamente al conocerse ese tipo de casos es cómo actúan las compañías de seguros cuando aparece una alcoholemia positiva . Emiliano Giménez, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros (Apas) de la región sur de Santa Fe, señaló que los seguros no cubren los daños causados en ese siniestro vial .

En declaraciones a LT8 , Giménez explicó que "si bien las pólizas no mencionan las graduaciones de alcohol en sangre, sí remarcan que no hay que conducir bajo los efectos del alcohol u otra sustancia que pueda modificar la precepción al conducir". Y que en el caso de Rolón, " el seguro no la cubriría en ningún tipo de siniestro, ni para sí misma ni para terceros ".

choque rolon

Alcohol cero

“La póliza de seguro no especifica la cantidad de alcohol en sangre, pero sí lo hace la ley nacional de tránsito con la última modificación que tuvo que apunta al alcohol cero. Más allá de eso, como la estructura del seguro es lícita, hay que tener en cuenta que cualquier cosa que uno haga, y que no sea un delito como conducir alcoholizado, está excluido de la cobertura”, indicó el titular de Apas.

Giménez sostuvo que las compañías de seguros “realizan un procedimiento general con el que investigan si la persona tomó alcohol, pero la única forma de saberlo es que haya habido un test de alcoholemia inmediato y en el terreno”.

Cómo están los valores de las pólizas de seguro

En otro orden, el representante de los productores de seguros fue consultado sobre la evolución de la cotización de los seguros. “De un tiempo a esta parte, con un menor índice de inflación y mayor estabilidad, si bien aumentan, la realidad indica que las subas no tan importantes. De hecho, en algunos casos han bajado los costos. Hoy el mercado asegurador no representa una gran influencia en el costo para el asegurado”, aseguró.

Giménez consideró que “a veces pasa que la percepción del cliente es diferente, porque el seguro no aumenta solo por cuestiones técnicas de la compañía, sino también porque sube el valor del vehículo y como consecuencia aumenta el valor del seguro. También aumentaron los límites de la responsabilidad civil”.

“Eso fue una gran labor de la Superintendencia del Seguro que también dio de baja compañías que operaban de mala manera. Eso busca proteger al asegurado. Han caído varias compañías que no daban respuestas a sus asegurados”, subrayó Giménez.