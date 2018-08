Es Batalla y si no será Temperini

Mientras la mirada está puesta en Formica, de costado el cuerpo técnico espera novedades por el tema del arquero. Augusto Batalla es el nombre apuntado y por el cual Newell's espera una respuesta.



El guardavalla de River fue tentado por otros clubes y en su mente estaría la idea de emigrar al exterior, aunque por el momento no tiene enfrente nada firme. La propuesta leprosa sigue firme y es una opción que tiene a mano. Pero seguramente está especulando para después tomar una determinación sobre el cierre del mercado de pases. "No hay otro nombre en carpeta, ningún tapado. Si no, se le dará la chance a Temperini", le aseguraron a este diario desde el club. Y hasta se animaron a decir por lo bajo que De Felippe tiene el plantel completo.



"Hay un equipo siete puntos. La meta será estar entre los diez primeros", insistieron sobre los objetivos para la Superliga que se viene. Otro tema que está en el escenario leproso es el fallo que debe dar a conocer en las próximas horas el tribunal de apelaciones de la AFA, y todo indica que "será a favor de Ñuls porque no se hizo nada incorrecto".