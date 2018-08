A pocas horas de la presentación de las listas, la fórmula oficialista explicó los pasos que se dieron para el armado de la nómina que irá por la continuidad del proyecto. En una larga charla con Ovación, Rodolfo Di Pollina y Ricardo Carloni, candidatos a presidente y vice primero, hablaron de todo. La no participación directa de Raúl Broglia en la lista de comisión directiva, la ausencia de Luciano Cefaratti y el efecto que causó su alejamiento de la vida política del club, el pase del actual protesorero a una de las agrupaciones opositoras, el proyecto deportivo que se intentó llevar a cabo y las acciones que se hicieron bien y las que fallaron. Sobre esas cuestiones y muchas otras se explayaron los referentes del oficialismo, quienes sostuvieron que "el socio elegirá la continuidad del proyecto".

¿Están conformes con la confección de la lista?

Totalmente conformes. En esta gestión tuvimos más de 200 dirigentes trabajando, que fueron los grandes hacedores del presente que vive el club y eso es un hecho positivo y hasta casi histórico. Estamos satisfechos porque muchos de los que colaboraron hubiesen merecido estar dentro del grupo de dirigentes. Pero confiamos que en el futuro van a tener su oportunidad. (Carloni)

¿Por qué costó tanto la confección?

Precisamente porque había mucha gente para poner, además porque incluimos otras agrupaciones, como Carnaval Auriazul y Canallas sin Fronteras. El desafío fue hacer una base más amplia y en ese marco entraron algunos pero otros no. Ese trabajo de lograr representación de todos genera situaciones especiales. (Di Pollina)

¿Qué cosas deben cambiar de aquí en más para que la convivencia dentro de la comisión sea distinta, a diferencia de lo que ocurrió en estos cuatro años, con hechos de público conocimiento?

Esta comisión directiva llegó al final del mandato sin ninguna baja, lo que es un hecho histórico y un proceso de pacificación. En ese marco hubo diferencias personales por las emociones en juego. Para adelante apuntamos a mejorar la convivencia y la comunicación interna. (Di Pollina)

¿Fue un problema no incluir a Raúl Broglia en la lista de comisión directiva?

El había anticipado que se iba a tomar un descanso. Puntualmente va a tomar algunos roles en AFA. Raúl es un referente, que tomó el liderazgo en un momento difícil del club y tiene todo nuestro reconocimiento. (Di Pollina)

Pero hace un tiempo dijo que si se lo pedían iba de nuevo como candidato a presidente, que estaba dispuesto.

Y, dijo varias cosas... (risas). En realidad la última vez que habló dijo que quería tomarse un descanso, pero igualmente estamos buscando un equilibrio para que tome algunos roles en la AFA, que son actividades que no tienen que ver con el trajín diario. (Di Pollina)

¿Y cómo cayó dentro de la comisión cuando dijo "si Carloni va como presidente yo me voy a mi casa"?

Nos pareció que fue un exabrupto y lo digo en el marco del cariño y el respeto que le tengo a Raúl. No nos pareció correcto que se dirigiera así hacia Ricardo, que es una persona con una gran capacidad y muy querida. Acá hay una cuestión básica que tiene que ver con el respeto y como Foro tratamos de llevar eso adelante. Fue un exabrupto y hay que reconocer que no estuvo bien. (Di Pollina)

Ricardo, ¿lo tomaste de esa forma?

En su momento me generó dolor porque fueron cuatro años de un proceso y un camino en el que hubo diferencias y debate pero siempre en el marco del respeto. Quizá él haya tenido un problema contra mi persona pero que yo no tenía hacia él. Lo respeto como presidente, valoro el trabajo que hizo y aclaramos todo en el ámbito que corresponde. Creo que él también entendió que fue un error la forma en la que se expresó, pero lo llevamos con madurez. Todos somos humanos y cometemos errores. (Carloni)

Ricardo, ¿pusiste como condición que Raúl no estuviera en la lista para seguir?

Yo no tengo la capacidad de vedar a ninguna persona, no soy quién para hacerlo. Sí soy quién para decidir el lugar en el que yo quiera participar y dónde me sienta más feliz. En ningún momento le puse algún tipo de condicionamientos al Crece porque respeto la figura de Raúl, sé que trabajó mucho y en momentos difíciles. (Carloni)

Rodolfo, ¿en qué momento de la gestión sentiste o creíste que estabas capacitado para ser presidente de Central?

Al final, cuando se abrió la posibilidad de las candidaturas. Ahí la agrupación me puso como candidato y lo asumí porque creo que en la política uno tiene que estar donde lo ponen, donde la estructura lo legitima y no donde uno tiene ganas de estar. Hablé con Ricardo y nos dimos un tiempo para evaluar cuál era la mejor posibilidad y con la confianza que nos tenemos entendimos cuál era la mejor opción. Fue el proceso de entender el apoyo de una estructura muy grande, que tiene 15 años, además de que yo también lo fui sintiendo. Es normal que cada estructura quiera llevar a su candidato, pero el Crece tiene una estructura muy grande. Hubo muchas cuestiones que me hicieron sentir que era mi momento. (Di Pollina)

Va a ser un desafío enorme porque ser presidente de un club como Central es muy fuerte.

La preparación tiene que ver con la cantidad de años que llevamos en esto, en los que perdimos tres elecciones. Después, como secretario empecé a vivir el club desde otro sector y eso es lo que te da seguridad. (Di Pollina)

A veces un resultado deportivo condiciona y mucho. ¿Creés que va a haber una presión mayor?

Ser presidente de Central es uno de los lugares más candentes de la ciudad, porque la pasión del hincha de Central es extraordinaria. Tenemos la fuerte convicción de lo que queremos hacer y pretendemos llevarlo adelante con transparencia y dedicación. (Di Pollina)

Ricardo, también dijiste que te sentías capacitado para ser presidente. ¿Hoy cuál es la sensación?

De la misma forma que Rodolfo me manifestó sus argumentos para ser presidente, yo le manifesté los míos. Me siento plenamente convencido y preparado, pero también entiendo que los argumentos de él tenían un peso distinto a los míos en relación a otras miradas. Personalmente pongo a Central por encima de todo, más allá de los egos que todos tenemos. Había que conformar otra vez un equipo de trabajo para solidificar este proceso que fue muy positivo, con errores que cometimos por supuesto. Me tomé unos días para definir el camino a recorrer y me siento preparado para seguir aportando mi granito de arena. (Carloni)

¿Qué grado de dificultad puso el alejamiento de Luciano Cefaratti?

Impactó mucho porque Luciano tiene un liderazgo importante tanto para adentro del club como hacia afuera. Fue un cimbronazo porque hay mucha gente que se referencia con él. El, junto a Ricardo, eran las dos caras que teníamos hacia afuera del club. Para un proyecto político que estaba delineado con algunas imágenes lógico que fue algo que retumbó. Pero se entendió su situación personal y eso también fortalece el proyecto. Nos rearmamos y seguimos para adelante. (Di Pollina)

En todos lados se dice que fue Cefaratti quien le arrimó a la oposición el nombre de Juan Cruz Rodríguez (actual protesorero y candidato a secretario de la agrupación Comunidad Canalla). ¿Lo charlaron con Luciano?

Juan Cruz fue un hombre de gestión muy importante dentro de nuestra estructura y él mismo tomó la decisión de no continuar con este proceso para pasar a una lista alternativa. En ese sentido, Luciano no tiene nada que ver, más allá de la amistad que pueda tener con Juan Cruz. Lo charlamos y vemos muy positivo y loable de la oposición, porque habla a las claras de la muy buena gestión que se está llevando adelante. Juan Cruz no sólo era un cuadro importante desde lo económico, sino también desde lo futbolístico. Hay una valoración de la lista alternativa sobre nuestro trabajo en esos aspectos. Lo que le dijimos es que tomara la decisión que quisiera. (Carloni)

¿Y por qué un cuadro de gestión tan importante desde lo económico y deportivo elige cambiarse de vereda o no pudo ser retenido por el Foro?

Son decisiones personales. En todo caso debería responder Juan Cruz. Pero es un solo caso, el resto continuamos todos. Es lógico que después de cuatro años haya un desgaste y quizá uno lo vive de una manera y otro de otra y es totalmente respetable. En lo personal respeto a todos aquellos que le dedican tiempo a Central. (Carloni)

Ricardo, ¿alguien de la oposición te llamó para sumarte?

Sí. Recibí llamados. Tengo un buen diálogo con Hernán Marty, con quien hablamos de la gestión de estos cuatro años, pero eso también habla a las claras de la madurez política que ganamos, no sólo de esta gestión sino también de la oposición. (Carloni)

¿Lo mejor y lo peor de la gestión?

Lo positivo es que nos pusimos cuatro ejes de gestión y los fuimos cumpliendo. Ellos son el fútbol profesional, inferiores, la economía del club y la calidad institucional. De las metas que nos propusimos las cumplimos en un 90 o 95 por ciento. En cada uno de esos ejes tenemos indicadores muy fuertes. Entre lo peor creo que nos debemos un desafío de apertura a la oposición porque creemos que Central es mucho más que una comisión directiva. Realmente no pudimos abrir el club como nos hubiera gustado. (Di Pollina)

¿En lo deportivo les faltó un título?

Nosotros creamos las condiciones para jugar tres finales, pero después están las cuestiones del juego. Ahora tenemos que seguir para lograr las condiciones que nos permitan seguir peleando arriba. (Di Pollina)

Me parece que tenemos que entender cómo recibimos el club y cómo lo estamos dejando. Lo mejor que tuvimos fue el orden, la prolijidad, la transparencia, la honestidad, además de saber trabajar en equipo pese a las fuertes diferencias que hubo. Hoy Central tiene un equilibrio económico que no se ve en el fútbol argentino, a excepción de Boca y River. En inferiores por ejemplo tenemos muchos chicos en las selecciones juveniles. Institucionalmente estuvimos sólidos aún en los malos momentos. Hay una suma de hechos positivos en los que trabajamos muy bien. Entre lo negativo no tengo la menor duda de que esta comisión directiva merecía coronar con un título el trabajo que se hizo en estos ejes de los que estamos hablando. (Carloni)