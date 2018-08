"Era el momento justo para traer al Patón"

Hoy el oficialismo muestra con orgullo haber elegido al Patón Bauza como DT del primer equipo y más por los resultados que tuvo el canalla en las dos primeras fechas de la Superliga, en la que Central tiene puntaje perfecto, con dos triunfos al hilo, además de haber obtenido el boleto a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

¿Costó mucho en el oficialismo ponerse de acuerdo para que el técnico designado sea el Patón?

Hubo un intercambio de opiniones normal. Pero todos nos convencimos rápido del Patón. Uno de los más convencidos era Carloni. Siempre lo proponía. Todos nos alineamos porque es un referente del club y eso nos entusiasmó. (Di Pollina)

¿Con qué Bauza se encontraron en lo humano y como DT?

Lo conozco bastante al Patón de hablar con él y de seguirlo en su carrera. En el fútbol soy partidario de lo efectivo, más que de lo vistoso. Más allá de eso nos pusimos de acuerdo muy rápido y entendímos que era el momento justo de traer al Patón. Además Edgardo conoce mucho la idiosincrasia del club, justo en este momento álgido por las elecciones. Su sabiduría era muy importante para este momento. Es el mismo Patón de siempre, una persona que genera tranquilidad en todo momento, se basa en el orden como premisa básica y se aprende mucho hablando con él. El vio un club distinto al que era cuando se fue. Y esto nos genera un orgullo especial. (Carloni)

Es muy importante conocer a Central para dirigirlo. El Gigante tiene una energía especial. Bauza sabe mucho de manejo del grupo, entiende al fútbol muy simple y lo transmite muy bien, evidentemente genera un impacto positivo en el equipo. Estamos muy contentos con su trabajo y los resultados. (Di Pollina)

¿Cómo incidió en la comisión el tema de Marco Ruben?

Lo de Marco fue un exabrupto inoportuno. No fue acertado hablar de dinero en una conferencia de prensa. Quedó claro que lo que le estábamos pagando respecto al contrato estaba bien. Y en lo personal no me enojé porque lo conozco y es calentón. Pero es una excelente persona. Nosotros actuamos con madurez priorizando cuidar el patrimonio del club y a Marco. No buscamos retarlo en público ni apercibirlo. A Marquitos lo queremos como un hijo de la casa, nos pidió disculpas y ya está. Queremos que esté enfocado en la cancha. (Di Pollina)

La comisión trabajó la situación de manera madura. Marco no estaba bien y se expresó. A la tarde volvimos a hablar con él y reconocimos errores de ambos lados, que quedan en un ambiente privado. Es el jugador emblema de esta comisión directiva, es el primer jugador que trajimos y el más caro que compró el club en su historia. Es el máximo referente de nuestra hinchada. Hoy la situación está superada. No pasa por si alguien mintió o no. Nos sentamos y solucionamos el tema. Ahora está feliz y contento. Y en el próximo tiempo firmaremos el nuevo contrato porque ya estamos dialogando para ello. (Carloni)

El comunicado dice que las declaraciones de Ruben eran inexactas, que el jugador mintió.

Decía "inapropiadas" porque nosotros no somos mentirosos, "inexactas" porque había algunos errores que asumió e "inoportunas" porque sin dudas no era el momento. (Carloni)

Entonces no mintió Ruben ni la comisión, no mintió nadie.

No es que mintieron o no mintieron. Nosotros nos sentamos y solucionamos el tema. En poco tiempo vamos a firmar el nuevo contrato y eso va a ser un gesto claro que de que solucionamos el problema. (Carloni)

¿Cuál fue el proyecto deportivo que tuvo esta gestión en estos cuatro años? ¿Se habló mucho de juveniles al principio, pero hoy en primera sólo está de titular Jeremías Ledesma?

Nosotros lo que medimos es que el plantel profesional esté compuesto en su mitad por juveniles. Para nosotros la medida original era un cincuenta por ciento de juveniles en el plantel profesional y eso se está cumpliendo. Nos gustaría que más juveniles se vayan mechando, pero eso lo define el técnico de primera y se lo tienen que ganar los chicos. El proyecto de fútbol integral básicamente tiene que ver con lo metódico y la planificación de los trabajos desde las inferiores. Lo que se hizo es tener especialistas en entrenamientos tácticos, físicos, análisis de video, medición con GPS de la performance de los chicos en las categorías de AFA y nos preocupamos por bajar los índices de lesiones, cuestiones que son todas muy importantes en el día a día. Además hay muchos juveniles en los seleccionados de AFA. (Di Pollina)