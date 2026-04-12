En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán

Con el encuentro 1-1, Pol Fernández se equivocó feo y eso le posibilitó al Globo ponerse en ventaja. En el final llegó el tercero para la derrota canalla

Enzo Copetti aprovechó en la primera que tuvo Central y puso al Canalla en ventaja.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti ya conectó y observa cómo la pelota ingresa en el arco de Huracán. Gol tempranero de Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central tenía el partido controlado hasta el 1-1, incluso ya estaba con varios habituales titulares que habían ingresado, pero un error grosero de Pol Fernández le dio la chance a Bisanz de poner arriba a Huracán.

En el final del encuentro, el Globo convirtió el tercero y dejó sin nada al equipo de Jorge Almirón que que volver del Ducó con las manos vacías.

Central se jugaba un partido más en el torneo Apertura, pero los tres puntos en juego podían darle al equipo de Jorge Almirón y empujón importante en busca de la clasificación a los playoffs, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores ya está en marcha.

El Canalla venía de igualar sin goles ante Independiente del Valle en el debut copero y la semana próxima (el miércoles) viajará a Paraguay para enfrentar a Libertad. Es por eso que el entrenador canalla metió mano en el equipo y guardó muchas piezas.

>>Leer más: El árbitro de Central en Paraguay será Raphael Claus: cómo le fue al Canalla en el único antecedente

El minuto a minuto de Central ante Huracán

Final del partido: triunfo de Huracán ante Central por 3 a 1.

89' Gol de Huracán: Martín Nervo metió un tremendo zapatazo desde afuera del área, inatajable para Broun.

84' Gol de Huracán: grave error de Pol Fernández y Bisanz no perdonó.

81' Kalinger la cruzó y se le fue muy cerca, tras el pase del Colo Gil.

69' Gran tapada de Broun ante el remate de Bisanz.

56' Remate de Waller, dio en el travesaño cuando Broun ya no podía hacer nada.

54' Gran pase de Pol Fernández para Copetti, quien por derecha remató muy alto.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo: Huracán y Central igualan 1-1.

45'+2' Gol de Huracán: Caicedo anotó de penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043439000388538663&partner=&hide_thread=false ¡EL GOLEADOR DEL GLOBO!



Jordy Caicedo puso el 1-1 ante Rosario Central



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45+1 Penal para Huracán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043427283118051838&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE CENTRAL AL MINUTO Y MEDIO!



Enzo Copetti rompió el cero ante Huracán



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1' GOL DE CENTRAL: Gran pase de Enzo Giménez para Copetti en cortada y mejor definición del centrodelantero.

Comenzó el partido