En vivo: Franco Colapinto corre el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort

El argentino Franco Colapinto disputa su novena carrera del año con Alpine, el GP de Países Bajos en Zandvoort. Seguilo vuelta a vuelta en La Capital.

Los McLaren, como siempre adelante. Franco Colapinto da pelea en Países Bajos, en un Zandvoort donde no corrió en Fórmula 1.

Franco Colapinto disputa su novena carrera del año y en Alpine, el GP de Países Bajos en el difícil trazado de Zandvoort . El argentino largaba 16º, en el cajón detrás de su compañero Pierre Gasly. Seguí todas las alternativas vuelta a vuelta en La Capital.

La lluvia no se hizo presente para el inicio pactado para las 10 hora argentina, pero hay posibilidades de que caiga agua en el transcurso de la carrera que será a 72 vueltas.

A las 10 se pone en marcha la 15ª fecha de la temporada en Zadvoort, con los Mclaren largando como siempre adelante, con el líder Oscar Piastri en pole tras bajar el récord del circuito, y Lando Norris a su lado.

Detrás, el local y campeón Max Verstappen junto al mejor rockie del año, Isack Hadjar, con el Racing Bulls. Quizás sea la pareja para el 2026 en el equipo mayor de Red Bull.

Franco Colapinto larga con gomas blandas, lo mismo que Verstappen, Yuki Tsunoda y Nico HUlkenberg. Los Haas con duras, el resto con medias.

