La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: día histórico para Leones FC, con el debut de local en la AFA

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local en Arroyo Seco ante El Porvenir, en un día histórica. Seguilo en vivo por La Capital.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de marzo 2026 · 17:14hs
El saludo previo de Leones FC y El Porvenir en Arroyo Seco. Otro debut de un equipo de la Rosarina en la AFA.

El saludo previo de Leones FC y El Porvenir en Arroyo Seco. Otro debut de un equipo de la Rosarina en la AFA.

La tarde del 9 de marzo de 2026 quedará registrada para siempre en los libros de historia del fútbol rosarino. Leones FC jugó su primer partido en condición de local en un torneo organizado por la AFA, en este caso en Primera C, y contra El Porvenir, en el club Unión de Arroyo Seco. Seguilo en vivo por La Capital.

Embed - Leones vs El Porvenir - Fecha 1 - EN VIVO

El primer tiempo en Arroyo Seco

En los primeros minutos fue el equipo local quien intentó de imponer condiciones. El excelente estado del campo de juego del Antonio Di Giácomo invitaba a jugar por abajo y no a una segunda pelota como habitualmente son los partidos en la Primera C.

Los de Ferlazzo comenzaron a juntar pases con Vieyra y Alejo Fernández para tratar de conectarse con el solitario Lucas Manochi, la referencia en el área del Rey de la Selva. Pero todo fue un espejismo. A excepción de un tiro libre de Vieyra (6') que se fue por encima del travesaño los locales comenzaron a estar imprecisos con el balón.

Lo que fue aprovechado por El Porvenir que por intermedio de Bernal se hizo mas fuerte en el partido. Fue el 11 de los visitantes quien exigió a Alegre con un tiro libre a los 22' y un remate desde afuera del área a los 29'.

Pero en el último cuarto de hora el partido se hizo mas desprolijo. Ambos especulaban con el error del rival y salteaban líneas con los pases por lo cual se fueron al vestuario sin abrir el marcador

Con buen marco de público en Arroyo Seco, el debut de Leones FC es controlado por Agustín Panizza, el asistente número 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y como cuarto árbitro estará Valentín Pérsico.

>>Leer más: Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local en AFA frente a El Porvenir

Leones FC: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur; Adrián Collera, Marcos Benítez, Alejo Fernández y Juan Ignacio Veyra; Lucas Manochi. DT: Franco Ferlazzo. Suplentes: Nicolás Baleani, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros, Denis Rodríguez, Sebastián Peñaloza, Francisco Bravo, Cristian Bonesso, Cristian Ortigoza y Diego Barrionuevo.

El Porvenir: Sergio Juárez; Marcos Ochoa, Julián Quinteros, Francisco Peralta Salinas y Leandro Villagra, Darío Bolic; Joaquín Muller, Jeremías Arrieta, Maximiliano Alvarenga y Diego Bernal; Nicolás De Benedetti. DT: Santiago Fleitas. Suplentes: Lautaro Guzmán, Agustín Monteleone, Franco Ríos, Felipe Ruiz, Dylan Salas, Lautaro Sequeira, Darío Nani, Hernán Rodríguez y Theo Sánchez.

Un partido histórico de Leones FC

El partido con El Porvenir se había suspendido el pasado 21 de febrero por el fallecimiento de la hija de Enrique Mereles, titular de la entidad de Gerli.

En el estadio de Unión de Arroyo Seco, Leones FC, que ya había debutado con un empate como visitante ante Central Ballester por 0 a 0, se transformó en el séptimo club surgido en la Asociación Rosarina, en presentarse como local en un campeonato de AFA. Un privilegio de pocos.

El primero fue Newell’s cuando el 19 de marzo de 1939 venció 2 a 1 a San Lorenzo en el Parque de la Independencia. Una semana después, el 26 de marzo de ese año, fue Central que se presentó ante la sociedad rosarina con una derrota por 3 a 1 frente a Vélez. Ambos lo hicieron en primera división.

En el ascenso, en segunda división, el primer cotejo de Central Córdoba en el Gabino Sosa fue el 23 de abril de 1943 con una victoria por 4 a 1 frente a Defensores de Belgrano. Luego, el 7 de abril de 1944, en la desaparecida cancha de 27 de febrero y Moreno, Tiro Federal perdió 5 a 2 con Gimnasia de La Plata; y el 15 de abril de 1944, en la actual Sorrento y Víctor Mercante, Argentino igualó 2 a 2 con All Boys.

Mientras que el último fue Renato Cesarini, que jugó su primer cotejo de local en cancha de Newell’s en el Nacional 1982, el 19 de marzo de ese año, y empató 1 a 1 con Platense.

>>Leer más: Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Es muy prematuro para hacer un análisis de Leones FC ya que solamente van dos fechas. Las primeras sensaciones muestran un proyecto futbolístico muy serio que tiene que estar por encima del peso específico del apellido de la familia que maneja el club. Ya que el éxito en el fútbol se define por goles y sería subestimar el trabajo que día a día están haciendo en esta institución.

El plantel del joven Franco Ferlazzo (29 años) cuenta con plantel muy equilibrado para la categoría. Ya que se nutrió de jugadores de experiencia en primera división como Juan Vieyra y Denis Rodríguez en Newell’s, y del colombiano Francisco Bravo Ocampo. Otros como Cristian Bonesso que estuvo a punto de debutar en Central; Además de varios que ya tienen experiencia en la Primera C vistiendo las camisetas de Argentino y Central Córdoba.

Quizás el punto que más le va a costar al ser un club nuevo y con pocos años de vida, es forjar una identidad y convencer al futbolero común de seguir al equipo. Algo que puede llegar a lograr en el futuro con buenas actuaciones.

Noticias relacionadas
Xavi Hernández, excompañero de Messi en Barcelona, reveló el regreso frustrado del 10.

Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé

Newells pudo juntar 200 millones de pesos. Cabe destacar que, según la información oficial, la recaudación será destinada a mejorar la infraestructura de los espacios de deporte amateur y recreativo del club.

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Toto Wolff, director de Mercedes, realizó una oferta para comprar parte de Alpine.

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

“Mejorar lo bueno es lo más difícil en el fútbol y es lo que yo vine a buscar a Central”, dijo el entrenador canalla en diálogo con La Capital.

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Lo último

Vialidad Nacional volvió a ser intimada por la Justicia Federal por el estado de abandono de las rutas nacionales

Vialidad Nacional volvió a ser intimada por la Justicia Federal por el estado de abandono de las rutas nacionales

8M: Rosario se moviliza por el Día de la Mujer con una marcha hacia el Monumento

8M: Rosario se moviliza por el Día de la Mujer con una marcha hacia el Monumento

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a dos adolescentes en barrio Triángulo

Franco Saavedra fue acusado en base al registro de cámaras por los homicidios de Eric Galli y Valentín Solís, de 14 y 15 años, en un ataque dirigido a otro joven

Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a dos adolescentes en barrio Triángulo
La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas de Santa Fe
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas de Santa Fe

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Ovación
Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé
Ovación

Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé

Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé

Escándalo en Barcelona por Messi: la revelación de Xavi y la respuesta del presidente culé

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Policiales
Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Con pedido de perpetua, comenzó el juicio al acusado de matar a dos adolescentes en barrio Triángulo

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

La Ciudad
8M: Rosario se moviliza por el Día de la Mujer con una marcha hacia el Monumento
La Ciudad

8M: Rosario se moviliza por el Día de la Mujer con una marcha hacia el Monumento

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?