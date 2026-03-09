En vivo: día histórico para Leones FC, con el debut de local en la AFA

Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local en Arroyo Seco ante El Porvenir, en un día histórica. Seguilo en vivo por La Capital.

El saludo previo de Leones FC y El Porvenir en Arroyo Seco. Otro debut de un equipo de la Rosarina en la AFA.

La tarde del 9 de marzo de 2026 quedará registrada para siempre en los libros de historia del fútbol rosarino. Leones FC jugó su primer partido en condición de local en un torneo organizado por la AFA , en este caso en Primera C, y contra El Porvenir , en el club Unión de Arroyo Seco . Seguilo en vivo por La Capital.

En los primeros minutos fue el equipo local quien intentó de imponer condiciones. El excelente estado del campo de juego del Antonio Di Giácomo invitaba a jugar por abajo y no a una segunda pelota como habitualmente son los partidos en la Primera C.

Los de Ferlazzo comenzaron a juntar pases con Vieyra y Alejo Fernández para tratar de conectarse con el solitario Lucas Manochi, la referencia en el área del Rey de la Selva. Pero todo fue un espejismo. A excepción de un tiro libre de Vieyra (6') que se fue por encima del travesaño los locales comenzaron a estar imprecisos con el balón.

Lo que fue aprovechado por El Porvenir que por intermedio de Bernal se hizo mas fuerte en el partido. Fue el 11 de los visitantes quien exigió a Alegre con un tiro libre a los 22' y un remate desde afuera del área a los 29'.

Pero en el último cuarto de hora el partido se hizo mas desprolijo. Ambos especulaban con el error del rival y salteaban líneas con los pases por lo cual se fueron al vestuario sin abrir el marcador

Con buen marco de público en Arroyo Seco, el debut de Leones FC es controlado por Agustín Panizza, el asistente número 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y como cuarto árbitro estará Valentín Pérsico.

Leones FC: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur; Adrián Collera, Marcos Benítez, Alejo Fernández y Juan Ignacio Veyra; Lucas Manochi. DT: Franco Ferlazzo. Suplentes: Nicolás Baleani, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros, Denis Rodríguez, Sebastián Peñaloza, Francisco Bravo, Cristian Bonesso, Cristian Ortigoza y Diego Barrionuevo.

El Porvenir: Sergio Juárez; Marcos Ochoa, Julián Quinteros, Francisco Peralta Salinas y Leandro Villagra, Darío Bolic; Joaquín Muller, Jeremías Arrieta, Maximiliano Alvarenga y Diego Bernal; Nicolás De Benedetti. DT: Santiago Fleitas. Suplentes: Lautaro Guzmán, Agustín Monteleone, Franco Ríos, Felipe Ruiz, Dylan Salas, Lautaro Sequeira, Darío Nani, Hernán Rodríguez y Theo Sánchez.

Un partido histórico de Leones FC

El partido con El Porvenir se había suspendido el pasado 21 de febrero por el fallecimiento de la hija de Enrique Mereles, titular de la entidad de Gerli.

En el estadio de Unión de Arroyo Seco, Leones FC, que ya había debutado con un empate como visitante ante Central Ballester por 0 a 0, se transformó en el séptimo club surgido en la Asociación Rosarina, en presentarse como local en un campeonato de AFA. Un privilegio de pocos.

El primero fue Newell’s cuando el 19 de marzo de 1939 venció 2 a 1 a San Lorenzo en el Parque de la Independencia. Una semana después, el 26 de marzo de ese año, fue Central que se presentó ante la sociedad rosarina con una derrota por 3 a 1 frente a Vélez. Ambos lo hicieron en primera división.

En el ascenso, en segunda división, el primer cotejo de Central Córdoba en el Gabino Sosa fue el 23 de abril de 1943 con una victoria por 4 a 1 frente a Defensores de Belgrano. Luego, el 7 de abril de 1944, en la desaparecida cancha de 27 de febrero y Moreno, Tiro Federal perdió 5 a 2 con Gimnasia de La Plata; y el 15 de abril de 1944, en la actual Sorrento y Víctor Mercante, Argentino igualó 2 a 2 con All Boys.

Mientras que el último fue Renato Cesarini, que jugó su primer cotejo de local en cancha de Newell’s en el Nacional 1982, el 19 de marzo de ese año, y empató 1 a 1 con Platense.

Es muy prematuro para hacer un análisis de Leones FC ya que solamente van dos fechas. Las primeras sensaciones muestran un proyecto futbolístico muy serio que tiene que estar por encima del peso específico del apellido de la familia que maneja el club. Ya que el éxito en el fútbol se define por goles y sería subestimar el trabajo que día a día están haciendo en esta institución.

El plantel del joven Franco Ferlazzo (29 años) cuenta con plantel muy equilibrado para la categoría. Ya que se nutrió de jugadores de experiencia en primera división como Juan Vieyra y Denis Rodríguez en Newell’s, y del colombiano Francisco Bravo Ocampo. Otros como Cristian Bonesso que estuvo a punto de debutar en Central; Además de varios que ya tienen experiencia en la Primera C vistiendo las camisetas de Argentino y Central Córdoba.

Quizás el punto que más le va a costar al ser un club nuevo y con pocos años de vida, es forjar una identidad y convencer al futbolero común de seguir al equipo. Algo que puede llegar a lograr en el futuro con buenas actuaciones.