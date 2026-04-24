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En vivo: descontó Estudiantes de Río Cuarto, pero Central igual se mete a los playoffs

Si gana en Río Cuarto ante Estudiantes, Central asegura el pase a los octavos de final del Apertura, antes de viajar a Venezuela. Seguilo en vivo por La Capital

24 de abril 2026 · 19:09hs
Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central va por los tres puntos ante Estudiantes de Río Cuarto que le permitan llegar a la última fecha del Apertura clasificado a los octavos de final. De esa manera, podrá estar bien enfocado para la Copa Libertadores, donde afrontará en estas dos semanas, dos partidos clave. Seguilo en vivo por La Capital.

La cuenta es fácil. Si Central gana en Córdoba clasificará y en todo caso en la última fecha, de local ante Tigre, definirá si en octavos juega en el Gigante o no. Eso también también es de vital importancia, por una cuestión deportiva pero también de recaudación.

Si empata ante Estudiantes, deberá esperar otros resultados. Y si pierde, ya es seguro que habrá que aguardar hasta la última fecha donde se jugará el todo por el todo.

En el medio, el martes visitará Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la 3ª fecha de la Copa Libertadores y el siguiente martes recibirá a Libertad. Si gana ambos encuentros, estará prácticamente clasificado a octavos de final de la Copa, por eso es tan importante.

>>Leer más: El próximo rival de Central en el Apertura atraviesa una crisis que terminó en escándalo: qué pasó

El minuto a minuto de Estudiantes y Central

>>Leer más: La revelación de un ex-Central que la rompe en otro equipo: "Di María me dedicó un gol cuando supo que me iba"

14': Descontó Estudiantes.

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10' gol de Central: Julián Fernández.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo: Estudiantes de Río Cuarto 0 - Central 1.

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33' Chance para Estudiantes (RC). Javier Ferreira disparó y la pelota pega en el palo.

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5' Gol de Central, Centro de Julián Fernández y cabezazo goleador de Copetti.

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4' Centro de Campaz y falló increíble Gaspar Duarte abajo del arco. Clarísima.

Comenzó el partido en Río Cuarto.

Las estadísticas en Río Cuarto

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