En vivo: descontó Estudiantes de Río Cuarto, pero Central igual se mete a los playoffs Si gana en Río Cuarto ante Estudiantes, Central asegura el pase a los octavos de final del Apertura, antes de viajar a Venezuela. Seguilo en vivo por La Capital 24 de abril 2026 · 19:09hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central va por los tres puntos ante Estudiantes de Río Cuarto que le permitan llegar a la última fecha del Apertura clasificado a los octavos de final. De esa manera, podrá estar bien enfocado para la Copa Libertadores, donde afrontará en estas dos semanas, dos partidos clave. Seguilo en vivo por La Capital.

La cuenta es fácil. Si Central gana en Córdoba clasificará y en todo caso en la última fecha, de local ante Tigre, definirá si en octavos juega en el Gigante o no. Eso también también es de vital importancia, por una cuestión deportiva pero también de recaudación.

Si empata ante Estudiantes, deberá esperar otros resultados. Y si pierde, ya es seguro que habrá que aguardar hasta la última fecha donde se jugará el todo por el todo.

En el medio, el martes visitará Venezuela para enfrentar a Universidad Central por la 3ª fecha de la Copa Libertadores y el siguiente martes recibirá a Libertad. Si gana ambos encuentros, estará prácticamente clasificado a octavos de final de la Copa, por eso es tan importante.