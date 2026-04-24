El entrenador y dos jugadores de Provincial, premiados entre los mejores de la Liga Argentina de Básquet

Fueron elegidos por sus propios colegas en una votación realizada por un medio especializado en el básquetbol

El ecuatoriano Abraham Barahona, una de las grandes figuras de Provincial y el mejor ala pivot de la Liga Argentina.

Esteban Gatti, el entrenador de Provincial, fue elegido como el mejor en la conferencia sur de la Liga Argentina de Básquet.

Provincial tuvo una gran temporada en la serie regular de la Liga Argentina de Básquet. El equipo rosarino está en los octavos de final del certamen y este domingo jugará el quinto partido con Deportivo Viedma para definir quién pasa a los cuartos.

El Rojo fue el equipo de mejor rendimiento a lo largo de la temporada regular, y también el de mejor juego colectivo. Esas cualidades no sólo lo pusieron entre los finalistas de la segunda liga de básquet del país, sino que además empiezan a otorgarle reconocimientos a sus protagonistas.

El portal Balón al Aire, que se especializa en información sobre básquet y especialmente sobre la Liga Argentina, entrega anualmente premios a los mejores entrenadores y jugadores de este certamen, con la particularidad de que las personas reconocidas son votadas por los propios protagonistas, es decir, por entrenadores y basquetbolistas.

Esteban Gatti, el mejor entrenador

Por eso tiene mucho valor el premio otorgado a Esteban Gatti, el conductor de Provincial, quien fue reconocido como el mejor en su rol de la conferencia sur. Gatti llegó al Rojo este año y desde que comenzó a trabajar, el equipo del parque Independencia no paró de crecer. Y sus números están a la vista.

En el equipo ideal de la conferencia sur, en la que compitió Provincial durante la serie regular, hay un jugador del Rojo votado como el mejor en su puesto por sus colegas. Se trata del ecuatoriano Abrahm Barahona, reconocido como el mejor ala pivot entre los 17 equipos de la conferencia.

Abraham_Barahona El ecuatoriano Abraham Barahona, una de las grandes figuras de Provincial y el mejor ala pivot de la Liga Argentina. Club Provincial

En el segundo equipo también figura un jugador de Provincial. En este caso se trata del base Gastón Gerbaudo. Como el ecuatoriano Barahona, el joven base fue uno de los puntos altos del rojo a lo largo de la serie regular.

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Un rosarino entre los mejores

En el primer equipo de la conferencia sur también figura como el mejor en su puesto un jugador rosarino, Rodrigo Sánchez. El pivot, que se formó en el club Echesortu y tiene un largo recorrido en la Liga Nacional, la Liga Argentina y el básquet extranjero, juega en Pico FC y también está jugando los octavos de final de la segunda liga argentina ante La Unión de Colón. La serie está igualada en 2 y se definirá el domingo en Entre Ríos, como la de Provincial y Deportivo Viedma.