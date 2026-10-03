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En vivo: Cóccaro cabeceó un tiro de esquina y Losada atajó

El equipo de Kudelka juega en el Coloso desde las 17. Se ubica 8º en la zona A, con los mismos puntos que el granate, pero peor diferencia de gol

3 de octubre 2026 · 18:05hs
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Facundo Guch intenta penetrar entre Medina y Marcich.

Leo Vincenti

Facundo Guch intenta penetrar entre Medina y Marcich.

Newell's recibirá a Lanús este sábado, a las 17, en un partido clave para las aspiraciones de ambos de clasificar a la fase final del torneo Clausura. La Lepra presentará la misma formación que tuvo la fecha pasada contra Platense. Ese partido finalizó con el primer triunfo rojinegro de visitante, por 1 a 0.

Leprosos y granates se ubican en la 8ª y 7ª posición, respectivamente, últimos lugares de la zona A que clasifican a la etapa decisiva del torneo. Tienen la misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol el equipo bonaerense

La principal novedad en el conjunto del Parque es la convocatoria de Franco Escobar, que se recuperó de una distensión muscular. De todos modos, el defensor no volverá a la titularidad. Estará en el banco de suplentes y Jerónimo Russo continuará de lateral izquierdo.

El minuto a minuto

73': Soñora lanzó un centro, Cóccaro la desvió y Losada sacó por sobre el travesaño.

65': Newell's lanzó un tiro de esquina desde la derecha, Cóccaro cabeceó y Losada atrapó.

41': Wlk conectó un centro de cabeza y Reinatti se aferró a la pelota.

39': mal cierre de Newell's en el fondo y el Toto Salvio que la mandó muy alta desde una buena posición.

25': Rodrigo Herrera habilitó a Matías Cóccaro con una pelota por elevación. El uruguayo, apretado por un defensor, la tiró muy alta.

18': tiro de esquina para Lanús desde la derecha, Wlk le pegó de primera desde el punto del penal y la pelota cruzó delante del arco de Reinatti.

13': Walter Mazzantti probó desde afuera del área y fue contenido sin inconvenientes por Nahuel Losada.

5': Lautaro Giannetti hizo un mal movimiento, sintió una molestia en la pierna izquierda y debió ser reemplazado por Bruno Cabrera

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